Приближается переломный момент, вместо бравых колонн противник едва собирает отделения для локальных операций, - боец "Легиона Свободы" Назаренко

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Я прекрасно понимаю, что война закончится физическим прекращением существования кровавого диктатора Путина. Он не чувствует потери, люди для него ничто, не считает жизней ни солдат, ни гражданских людей, и именно враждебная тактика тотального разрушения это еще раз подчеркивает. Если говорить о границе, то уже есть переломные моменты: когда россияне раньше шли бравыми парадными колоннами, то сейчас они едва собирают на отделение, то есть 10-15 бойцов, чтобы пробовать проводить какие-то локальные операции, но сейчас даже села не штурмуют, потому что не могут продвинуться, чтобы взять окоп или блокпост или какую-то позицию", - отметил боец "Легиона Свободы".



Владимир Назаренко прокомментировал, что в последние 2-3 месяца войны показывают потери россиянами позиций. И новость об освобождении от оккупантов населенного пункта к северу от Славянска говорит о том, что там противник раздавал каким-то алкоголикам автоматы, а те, увидев украинских солдат, начали бежать.



"У противника есть нехватка кадров, а именно пехоты, также огромная неукомплектованность специалистов. Мобилизация российского общества им не поможет, потому что никто не захочет идти на войну. Это на словах они могут поддерживать имперские амбиции России, а на деле все по-другому, и эта граница постепенно приближается. Благодаря западному вооружению с каждым днем нивелируется преимущество врага в артиллерии. Для нас главное не спешить и не повторять ошибок врага, максимально сохранять жизнь украинских солдат и обескровливать вражескую армию, что уже ощущается на фронтах", - подчеркнул Назаренко.

5 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла около 49,8 тыс. военных, 2068 танков, 236 самолетов и 1157 систем артиллерии за время масштабной войны

Также Генштаб ВСУ информировал, что в странские военные успешно отразили наступление российских оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, во временно оккупированном Донецке россияне начали насильно "мобилизовывать" больных из больниц, в том числе раненых в результате боевых действий.