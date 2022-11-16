Об этом рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

Он отметил, что Россия массово использует крылатые ракеты. В частности, они уже пролетали над Молдовой. По словам Сергея Згурца, это вопрос времени, что российские ракеты не попадут в объект в Польше вплотную с украинской границей.

"Особое внимание поляков, собрание комиссии НАТО по требованию 4-й статьи договора Альянса - признаки того, что мы постепенно продвигаемся к тому, что Альянс должен по-другому пересмотреть свою стратегию по взаимодействию с Украиной. Предложения о том, что нужно прикрывать воздушное пространство над Украиной абсолютно уместны на текущем этапе", - подчеркнул эксперт.

Сергей Згурец отметил, что это главный вывод, к которому должны прийти НАТО и США по формированию своей политики о защите воздушного пространства Украины, ведь куда долетит следующая ракета РФ, никто не знает точно.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Вечером представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Позже стало известно, что правительство Польши проверяет наличие угроз территориальной целостности, независимости и безопасности, в частности, собирает факты для определения оснований вероятного применения ст. 4 Североатлантического договора.

В ночь на 16 ноября МИД Польши заявил, что "в 15:40 в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша".

Президент Польши Анджей Дуда утвердил, что пока не располагает информацией о происхождении упавшей в Пшеводуве ракеты.

15 ноября президент США Джо Байден заявил, что "маловероятно", что упавшая в Польше ракета была выпущена Россией.

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