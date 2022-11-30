Приближаемся к стабилизации ситуации и нормальным графикам, - Yasno о ситуации со светом в Киеве

Об этом сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Сегодня в Киеве потребление ограничивали на 560 МВт, отключали 958 500 клиентов. Сейчас коллеги делают все возможное, чтобы вернуться к стабилизационным графикам. Несколько часов утром энергосистема вкладывалась в ограничения. Всем еще сложно планировать, но мы уже приближаемся к стабилизации ситуации и нормальным графикам", - написал Коваленко.

В Yasno также напомнили, что нужно своевременно оплачивать счета за электроэнергию.

"Еще одна важная вещь - своевременная оплата за уже потребленную электроэнергию. За свет, который уже потребили раньше. Да, понимаю, что сейчас электроэнергии больше нет, чем есть. А от этих денег зависят наши коллеги: это и ремонты, и новое оборудование, которого сейчас так не хватает. И оплатить можно очень быстро онлайн. Для вас работают и цифровые каналы YASNO. Помните, что энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть свет в наши дома. Поэтому присоединяйтесь и помогите им это сделать быстрее. Мы ожидаем оплаты более чем на 300 млн грн от киевлян", - написал гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

Как отметил 25 ноября председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Украина планирует закупать электроэнергию у Европы, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывают.

По состоянию на утро 28 ноября в Украине дефицит мощности составлял 27%. 40% территории Киевской области еще с 23 ноября оставалось без электроснабжения.

Так, генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отметил, что потребителям не стоит торопиться включать все приборы на дому сразу после появления электроснабжения, чтобы не допустить перегрузки в электросети.

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