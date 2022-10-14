Об этом пишет в твиттере генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси .

"Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия по ее защите", - написал Гросси.