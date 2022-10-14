Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС, - глава МАГАТЭ Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ прибыл в Польшу после визита в Киев и Москву. Гросси заявил, что агентство близится к созданию защитной зоны для Запорожской атомной электростанции
Об этом пишет в твиттере генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси .
"Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия по ее защите", - написал Гросси.
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- Однако впоследствии Мурашова освободили из российского плена.
- В свою очередь бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.
- 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
- 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин издал указ о передаче Запорожской АЭС под контроль России.
- 6 октября глава МАГАТЭ встретился с президентом Зеленским и подчеркнул, что агентство считает временно оккупированную армией РФ Запорожскую атомную электростанцию - украинской .
- 12 октября гендиректор МАГАТЭ Гросси посетил Киев после переговоров с российским президентом Путиным в Санкт-Петербурге.
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