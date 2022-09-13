Об этом сообщили украинские медийщики сегодня, 13 сентября, в открытом обращении по поводу манипуляций на тему войны в эфире русскоязычной версии телеканала Euronews.

"В течение всего времени активной борьбы на информационном фронте в международном пространстве мы видим много положительных сдвигов, однако замечаем, как кремлевские нарративы более осторожно и естественно распространяются другими медиа, в частности российской редакцией телеканала Euronews", - говорится в обращении.

По словам медиасообщества, аналитики медиа исследовали материалы, выходившие в течение пяти дней в русскоязычной версии Euronews, и пришли к выводам, что канал прибегает к массовым ежедневным медиаманипуляциям на тему войны.

"Речь идет не об откровенных фейках, а о точечном, но системном, поэтому и эффективном влиянии на аудиторию. Зрителям незаметно навязывается пророссийское понимание причинно-следственных связей происходящего в Украине, о роли РФ в этих процессах, об ответственности сторон в войне и пр. Материалы с манипулятивными элементами присутствуют в эфире ежедневно и "разбросаны" среди более или менее "непредвзятых и равноудаленных" материалов", - пишут журналисты.

Также говорится, что русскоязычная версия телеканала смещает фокус причин и последствий войны.

"Что касается методов манипуляции, используемых в материалах, то это смещение фокуса о причинах/следствиях войны на отдельные детали, ошибочная аргументация, выделение из невыгодного новостного повода только нужных для кремлевской пропаганды деталей, многократное повторение искусственных пропагандистских новостных поводов и др.", - указывается в обращении.

Сообщается, что телеканал Euronews обладает большим покрытием в 400 млн домохозяйств в 160 странах мира, 68% из них сосредоточено в Европе, охват Euronews составляет более 145 млн человек ежемесячно.

"Соответственно, нельзя допустить, чтобы ключевой вещатель европейских новостей хотя бы в какой-то языковой версии подавал сомнительное изложение фактов, тем более когда речь идет о войне в Украине. Это ответственность, которая стоит жизни тысячам украинцев. Сейчас именно то время, чтобы как можно больше людей в мире узнали больше об Украине, ее истории, европейской идентичности, родственных ценностях и роли в современном мире", - говорится в сообщении.

Обращение подписали:

Ольга Герасимьюк, председатель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию

Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики

Ярослав Пахольчук, генеральный директор "1+1 media"

Александр Богуцкий, генеральный директор Starlight Media

Николай Чернотицкий, председатель правления Общественного Вещания

Вадим Перенчук, директор телеканала "Рада"

Наталья Лигачева, глава ОО "Детектор медиа"

"Медиарух"

Институт массовой информации

ОО "Интерньюз-Украина"

Общественное радио

"Рассчитываем на вашу поддержку и верим в светлое будущее Украины, от чего напрямую зависит будущее всего мира", - отметили подписанты.

Ранее сообщалось, что Euronews показал сюжет с террористом "ЛНР" Пасечником без представления позиции Украины: Нацсовет призвал не распространять российскую пропаганду.

Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал , чтобы дискредитировать Зеленского перед Западной Европой и присвоить чужие средства.