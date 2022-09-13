Прибегает к массовым ежедневным медиаманипуляциям на тему войны: украинские медийщики призвали остановить пропаганду в русскоязычной версии Euronews
Украинские представители медиа направили открытое письмо в главный офис Euronews в Лионе (Франция), инвестиционную компанию Alpac Capital, которая недавно приобрела контрольный пакет акций телекомпании Euronews и заявила о необходимости усилить "европейскую идентичность" телеканала, а также в Европейскую Комиссию, которая субсидирует вещателя
Об этом сообщили украинские медийщики сегодня, 13 сентября, в открытом обращении по поводу манипуляций на тему войны в эфире русскоязычной версии телеканала Euronews.
"В течение всего времени активной борьбы на информационном фронте в международном пространстве мы видим много положительных сдвигов, однако замечаем, как кремлевские нарративы более осторожно и естественно распространяются другими медиа, в частности российской редакцией телеканала Euronews", - говорится в обращении.
По словам медиасообщества, аналитики медиа исследовали материалы, выходившие в течение пяти дней в русскоязычной версии Euronews, и пришли к выводам, что канал прибегает к массовым ежедневным медиаманипуляциям на тему войны.
"Речь идет не об откровенных фейках, а о точечном, но системном, поэтому и эффективном влиянии на аудиторию. Зрителям незаметно навязывается пророссийское понимание причинно-следственных связей происходящего в Украине, о роли РФ в этих процессах, об ответственности сторон в войне и пр. Материалы с манипулятивными элементами присутствуют в эфире ежедневно и "разбросаны" среди более или менее "непредвзятых и равноудаленных" материалов", - пишут журналисты.
Также говорится, что русскоязычная версия телеканала смещает фокус причин и последствий войны.
"Что касается методов манипуляции, используемых в материалах, то это смещение фокуса о причинах/следствиях войны на отдельные детали, ошибочная аргументация, выделение из невыгодного новостного повода только нужных для кремлевской пропаганды деталей, многократное повторение искусственных пропагандистских новостных поводов и др.", - указывается в обращении.
Сообщается, что телеканал Euronews обладает большим покрытием в 400 млн домохозяйств в 160 странах мира, 68% из них сосредоточено в Европе, охват Euronews составляет более 145 млн человек ежемесячно.
"Соответственно, нельзя допустить, чтобы ключевой вещатель европейских новостей хотя бы в какой-то языковой версии подавал сомнительное изложение фактов, тем более когда речь идет о войне в Украине. Это ответственность, которая стоит жизни тысячам украинцев. Сейчас именно то время, чтобы как можно больше людей в мире узнали больше об Украине, ее истории, европейской идентичности, родственных ценностях и роли в современном мире", - говорится в сообщении.
Обращение подписали:
- Ольга Герасимьюк, председатель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию
- Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики
- Ярослав Пахольчук, генеральный директор "1+1 media"
- Александр Богуцкий, генеральный директор Starlight Media
- Николай Чернотицкий, председатель правления Общественного Вещания
- Вадим Перенчук, директор телеканала "Рада"
- Наталья Лигачева, глава ОО "Детектор медиа"
- "Медиарух"
- Институт массовой информации
- ОО "Интерньюз-Украина"
- Общественное радио
"Рассчитываем на вашу поддержку и верим в светлое будущее Украины, от чего напрямую зависит будущее всего мира", - отметили подписанты.
- Ранее сообщалось, что Euronews показал сюжет с террористом "ЛНР" Пасечником без представления позиции Украины: Нацсовет призвал не распространять российскую пропаганду.
- Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал , чтобы дискредитировать Зеленского перед Западной Европой и присвоить чужие средства.
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