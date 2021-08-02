При въезде в Киев произошло ДТП с тремя автомобилями
На столичном Броварском проспекте произошло ДТП с участием трех авто
Об этом сообщили Вартови.Еспресо.
По предварительным данным, Nissan и Volkswagen двигались в сторону Киева.
Вдруг на встречную полосу вылетел Chevrolet, который сначала таранит Volkswagen, а затем и Nissan.
В данной дорожной аварии пострадал водитель Volkswagen. Его госпитализировали. Skoda эвакуировали.
Водителя-виновника аварии забрали в медучреждение для проверки на состояние опьянения.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая и установит подробности ДТП.
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