При въезде в Киев произошло ДТП с тремя автомобилями

Об этом сообщили Вартови.Еспресо.



По предварительным данным, Nissan и Volkswagen двигались в сторону Киева.



Вдруг на встречную полосу вылетел Chevrolet, который сначала таранит Volkswagen, а затем и Nissan.



В данной дорожной аварии пострадал водитель Volkswagen. Его госпитализировали. Skoda эвакуировали.



Водителя-виновника аварии забрали в медучреждение для проверки на состояние опьянения.



На месте работает следственно-оперативная группа, которая и установит подробности ДТП.

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