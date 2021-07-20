При въезде в Киев образовался затор из-за поломки автомобиля и ремонта Бориспольской трассы
При въезде в Киев образовался затор в несколько километров из-за ремонта Бориспольской трассы
Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
При въезде в Киев из-за ремонта Бориспольской трассы и поломки автомобиля в крайней левой полосе образовалась пробка в несколько километров.
- Отметим, что движение по дороге от столицы до Международного аэропорта "Борисполь" с 22 июня частично ограничили из-за ремонтных работ.
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