При въезде в Киев образовался затор из-за поломки автомобиля и ремонта Бориспольской трассы

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.



При въезде в Киев из-за ремонта Бориспольской трассы и поломки автомобиля в крайней левой полосе образовалась пробка в несколько километров.

Отметим, что движение по дороге от столицы до Международного аэропорта "Борисполь" с 22 июня частично ограничили из-за ремонтных работ.