При въезде в Киев из Вышгорода Toyota Land Cruiser сбила деревья и столбы. Водитель уцелел
В воскресенье, 30 января 2022 года, при въезде в Киев на улице Богатырской водитель чудом выжил в ужасной автокатастрофе
Подробности приводят Стражи.Еспресо.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением на скользкой дороге, боком выехал на зеленую зону, где срубил несколько деревьев и выкорчевал столбы.
К счастью и чуду, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, который превратился в кучу металлолома, водитель остался жив благодаря ремню безопасности, которым он воспользовался.
По вызову прибыли медики скорой помощи, которые оказали помощь пострадавшему на месте, от госпитализации он отказался.
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