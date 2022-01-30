При въезде в Киев из Вышгорода Toyota Land Cruiser сбила деревья и столбы. Водитель уцелел

Подробности приводят Стражи.Еспресо.



По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением на скользкой дороге, боком выехал на зеленую зону, где срубил несколько деревьев и выкорчевал столбы.

К счастью и чуду, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, который превратился в кучу металлолома, водитель остался жив благодаря ремню безопасности, которым он воспользовался.



По вызову прибыли медики скорой помощи, которые оказали помощь пострадавшему на месте, от госпитализации он отказался.

















































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