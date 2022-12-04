Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Объединения силовиков BYPOL и член Объединенного переходного кабинета Беларуси Александр Азаров.

"Лукашенко неоднократно заявлял, что он добровольно не уйдет от власти. Я не верю, что он согласится на новые демократические выборы и скажет, что решил уйти", – сказал он.

Азаров подчеркнул, что Лукашенко совершал преступления, он соучастник войны и подлежит трибуналу, уголовной ответственности.

"Возможный вариант, когда будут условия, в которых он поймет, что ему конец. Он у власти не удержится и, возможно, не сохранит свою жизнь. Тогда он может пойти на переговоры – чтобы ему и его семье разрешили куда-то уехать с гарантиями безопасности и провести демократические выборы. А он поедет куда-нибудь в Арабские Эмираты и отдаст власть добровольно", - подытожил он.