При угрозе своей власти Лукашенко может поменять гарантии безопасности на демократические выборы, – член оппозиционного правительства Беларуси Азаров
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может отдать власть только в случае угрозы своему режиму и жизни
Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Объединения силовиков BYPOL и член Объединенного переходного кабинета Беларуси Александр Азаров.
"Лукашенко неоднократно заявлял, что он добровольно не уйдет от власти. Я не верю, что он согласится на новые демократические выборы и скажет, что решил уйти", – сказал он.
Азаров подчеркнул, что Лукашенко совершал преступления, он соучастник войны и подлежит трибуналу, уголовной ответственности.
"Возможный вариант, когда будут условия, в которых он поймет, что ему конец. Он у власти не удержится и, возможно, не сохранит свою жизнь. Тогда он может пойти на переговоры – чтобы ему и его семье разрешили куда-то уехать с гарантиями безопасности и провести демократические выборы. А он поедет куда-нибудь в Арабские Эмираты и отдаст власть добровольно", - подытожил он.
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