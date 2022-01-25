"При участии международных партнеров": Резников заявил, что готов встретиться с министром обороны РФ Шойгу

Об этом он сказал в Верховной Раде, передает Украинская Правда.



"Я встречаюсь со всеми министрами обороны, которые имеют возможность продемонстрировать поддержку Украины. Но если вдруг, в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене при участии наших партнеров, министров обороны США, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться (с министром обороны РФ Шойгу – ред.), то я буду готов встретиться", - сказал он журналистам.

Напомним, что Россия и Китай провели совместные военно-морские учения в Аравийском море.

Также сообщалось, что РФ усилила разведку у границы с Украиной: развернут батальон РЭБ.

Кроме того, Россия может в течение недели-двух перетащить еще военных к границам Украины и тогда будут возможны разные сценарии, - Климкин.