"При участии международных партнеров": Резников заявил, что готов встретиться с министром обороны РФ Шойгу
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгом при участии международных партнеров
Об этом он сказал в Верховной Раде, передает Украинская Правда.
"Я встречаюсь со всеми министрами обороны, которые имеют возможность продемонстрировать поддержку Украины. Но если вдруг, в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене при участии наших партнеров, министров обороны США, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться (с министром обороны РФ Шойгу – ред.), то я буду готов встретиться", - сказал он журналистам.
- Напомним, что Россия и Китай провели совместные военно-морские учения в Аравийском море.
- Также сообщалось, что РФ усилила разведку у границы с Украиной: развернут батальон РЭБ.
- Кроме того, Россия может в течение недели-двух перетащить еще военных к границам Украины и тогда будут возможны разные сценарии, - Климкин.
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