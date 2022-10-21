Об этом в эфире Еспресо заявил бывший президент ГП "Антонов" Александр Лось.

Не надо ничего копировать у западных и восточных коллег. Нельзя брать за образец израильскую или европейскую систему. Нам нужно создавать свою систему. Да, с использованием комплексов, подходов, отдельных элементов. Надо брать за пример не копирование технических решений, а привлечение подходов к созданию политико-военных сообществ государств и разработчиков для создания украинской объединенной системы ПРО и ПВО", - отметил он.

Лось сказал, что так работают США и Израиль в отношении "Железного купола".

"Нам надо привлекать принципы кооперации. На сегодняшний день есть неустойчивость украинской логистики. В первую очередь нужно иметь доступ к микроэлектронике, созданию систем вычисления. Надо создавать многоэшелонированную и многовариантную систему ближней, средней и дальней ПРО и ПВО. Именно своим способом, никого не копируя", - подытожил экс-президент предприятия.