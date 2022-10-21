При создании противодронной обороны Украина не должна копировать технические решения других государств, - экс-президент ГП "Антонов" Лось
Украина должна создавать многоэшелонированную и многовариантную систему ближней, средней и дальней противоракетной и противовоздушной обороны
Об этом в эфире Еспресо заявил бывший президент ГП "Антонов" Александр Лось.
Не надо ничего копировать у западных и восточных коллег. Нельзя брать за образец израильскую или европейскую систему. Нам нужно создавать свою систему. Да, с использованием комплексов, подходов, отдельных элементов. Надо брать за пример не копирование технических решений, а привлечение подходов к созданию политико-военных сообществ государств и разработчиков для создания украинской объединенной системы ПРО и ПВО", - отметил он.
Лось сказал, что так работают США и Израиль в отношении "Железного купола".
"Нам надо привлекать принципы кооперации. На сегодняшний день есть неустойчивость украинской логистики. В первую очередь нужно иметь доступ к микроэлектронике, созданию систем вычисления. Надо создавать многоэшелонированную и многовариантную систему ближней, средней и дальней ПРО и ПВО. Именно своим способом, никого не копируя", - подытожил экс-президент предприятия.
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