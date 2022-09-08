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Главная война с Россией При сохранении морских коридоров рассчитываем на экспорт 6,5 млн. тонн украинского урожая, - министр агрополитики и продовольствия Сольский
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При сохранении морских коридоров рассчитываем на экспорт 6,5 млн. тонн украинского урожая, - министр агрополитики и продовольствия Сольский

8 сентября, 2022 четверг
13:11
война с Россией

Министр агрополитики и продовольствия Николай Сольский отметил, что аграрии уже собрали 26 млн. тонн урожая

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Урожайность в этом году – это средний результат за последние пять лет, погода нам добавила оптимизма. К началу сентября, аграрии уже собрали озимых, гороха и нишевых культур – 26 млн тонн урожая, сейчас начинается сбор подсолнечника и кукурузы. Прогноз – выше среднего . Мировые цены приятны, но до украинского фермера они не доходят из-за дорогостоящей логистики в стране", - отметил Сольский

По его словам, ситуация с логистикой уже меняется.

"Мы видим по фрахту судов по реке Дунай, который до открытия портов вокруг Одессы был основным водным маршрутом из Украины. Сейчас есть положительная динамика. Ожидаем, что при сохранении морских коридоров рассчитываем на экспорт 6,5 млн тонн украинского урожая. Фермер, на тот момент уже воспримет внутреннюю цену, которую ему предложат трейдеры", - добавил Сольский.

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