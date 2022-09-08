Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Урожайность в этом году – это средний результат за последние пять лет, погода нам добавила оптимизма. К началу сентября, аграрии уже собрали озимых, гороха и нишевых культур – 26 млн тонн урожая, сейчас начинается сбор подсолнечника и кукурузы. Прогноз – выше среднего . Мировые цены приятны, но до украинского фермера они не доходят из-за дорогостоящей логистики в стране", - отметил Сольский

По его словам, ситуация с логистикой уже меняется.

"Мы видим по фрахту судов по реке Дунай, который до открытия портов вокруг Одессы был основным водным маршрутом из Украины. Сейчас есть положительная динамика. Ожидаем, что при сохранении морских коридоров рассчитываем на экспорт 6,5 млн тонн украинского урожая. Фермер, на тот момент уже воспримет внутреннюю цену, которую ему предложат трейдеры", - добавил Сольский.

С начала процесса разблокирования морских портов Украина экспортировала 44 судна с агропродукцией в 15 стран мира

По состоянию на 1 сентября сельское хозяйство Украины понесло $4,3 млрд прямых и $23,3 млрд косвенных убытков в результате полномасштабной агрессии РФ

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