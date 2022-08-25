При содействии Google: для украинских предпринимателей и госслужащих запускают бесплатное обучение по цифровым возможностям
Первый тренинг "Цифровые возможности Google для развития малого и среднего бизнеса" пройдет 30 августа
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в телеграме.
Как говорится в сообщении, Киевская городская госадминистрация совместно с Google запускает обучающую программу для бизнеса и государственных служащих.Первый тренинг "Цифровые возможности Google для развития малого и среднего бизнеса" состоится 30 августа. Зарегистрироваться можно по ссылке.
"Также в общей программе "Возможности цифровых инструментов Google для административной работы госслужащих" и "Фотосъемка и оцифровка объектов с использованием инструментов и сервисов Google"", - отмечают в КГГА.
Сообщается, что тренинги будут проходить в онлайн-формате и будут бесплатными. Среди спикеров – сертифицированный тренер Google, местный эксперт и сертифицированный фотограф Google.
- В Национальном агентстве по вопросам государственной службы дорабатывают учебные материалы и программы по изучению английского публичными служащими, обучение будет бесплатным и будет осуществляться в сотрудничестве с крупнейшей образовательной компанией в мире "EF Language Learning Solutions".
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