Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в телеграме.

Как говорится в сообщении, Киевская городская госадминистрация совместно с Google запускает обучающую программу для бизнеса и государственных служащих.

Первый тренинг "Цифровые возможности Google для развития малого и среднего бизнеса" состоится 30 августа . Зарегистрироваться можно по ссылке

"Также в общей программе "Возможности цифровых инструментов Google для административной работы госслужащих" и "Фотосъемка и оцифровка объектов с использованием инструментов и сервисов Google"", - отмечают в КГГА.

Сообщается, что тренинги будут проходить в онлайн-формате и будут бесплатными. Среди спикеров – сертифицированный тренер Google, местный эксперт и сертифицированный фотограф Google.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы дорабатывают учебные материалы и программы по изучению английского публичными служащими, обучение будет бесплатным и будет осуществляться в сотрудничестве с крупнейшей образовательной компанией в мире "EF Language Learning Solutions".

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