При СНБО создали группу по защите информационного пространства

Об этом сообщает сайт СНБО .



В СНБО отметили, что гибридная агрессия со стороны РФ, направленная через информационное и киберпространство против критической инфраструктуры государства и частного бизнеса, привела к введению санкций в отношении ряда веб-ресурсов. В результате введения санкций встали вопросы технического обеспечения блокировки указанных ресурсов, а также необходимость четкой нормативной базы по ограничению доступа к вредоносному контенту.



"В июне профильные бизнес-ассоциации Телас, ИнАУ, УСПП обратились в Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины с просьбой рассмотреть технические механизмы взаимодействия. Во время обсуждения и дискуссии на платформе НКЦК стало понятно, что нужно решать не только технические вопросы. Поэтому после встречи 1 июля этого года участники предложили создать площадку для обмена мнениями и выработки конкретных решений по защите информационного пространства государства. Такой площадкой стала новосозданная рабочая группа при СНБО Украины, которая провела 8 июля 2021 года свое учредительное заседание", - рассказали в СНБО .



В состав группы вошли более 30 участников - все ведущие отечественные операторы электронных коммуникаций, интернет-провайдеры, профильные общественные организации Интернет-ассоциация Украины, Украинская ассоциация операторов связи "Телас", Украинский союз промышленников и предпринимателей, ООО "Дабл Ю НЕТ ЮКРЕЙН" , ЧАО "ПФ Украины", ЧАО "Датагруп", ООО "Воля-Кабель", АО "Укртелеком", ЧАО "Киевстар", ООО "Лайфселл" и другие.



От государства в группу вошли представители Аппарата СНБО, СБУ, НКРСИ, Госспецсвязи, Гостелерадио, Министерство культуры и информационной политики и Министерства цифровой трансформации.



"С самого начала заседания рабочей группы все участники признали идею создания реестра запрещенных ресурсов устаревшей и неоправданной. Мировой опыт свидетельствует о необходимости введения более современных подходов, которые не позволят пользоваться инструментом "черных списков" нецелевым образом. Хотя звучали и совершенно неприемлемые предложения использования интернета только по "белым спискам", - отметили в СНБО.



Поэтому основной фокус решили сосредоточить на создании механизмов и алгоритмов действий для операторов телекоммуникаций по выполнению закона о санкциях и защиты отечественного информационного пространства.



"Таким образом должны быть созданы прозрачные правила игры для всех участников рынка, а государство обеспечит интересы граждан по противодействию информационным угрозам", - пояснили в СНБО.



Было решено разработать небольшой подгруппой специалистов предложения к проекту документа с описанием механизмов ограничения доступа к запрещенным информационных ресурсов, а за основу взять существующий совместный приказ СБУ и Госспецсвязи.



Наработки рабочей группы планируется использовать для внесения соответствующих нормативных изменений, учтя при этом будет опыт демократических стран, где существуют и реализованы такие механизмы, не ограничивают права и свободы граждан, однако обеспечивают высокий уровень защиты от гибридных угроз.

Напомним, ранее Совет нацбезопасности и обороны принял решение создать реестр запрещенных сайтов.