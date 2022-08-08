При СНБО предлагают создать Бюро санкционной политики

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины .

Как говорится в сообщении, Правительственный комитет в понедельник, 8 августа, в режиме онлайн рассмотрел вопросы, возникшие при проработке законопроекта "Об основах санкционной политики Украины".

По этому законопроекту Бюро санкционной политики будет координировать деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины.

"Законопроект содержит ряд существенных новаций, в частности, в части перечня и полномочий субъектов в сфере санкционной политики, субъектов внесения предложений по применению, изменению или отмене санкций, процедуре корректировки санкций", - пишет прессслужба СНБО.

Также отмечается, что Бюро будет проверять, насколько предложения о применении санкций отвечают концептуальным подходам, направлениям, мерам в сфере санкционной политики Украины, определенным СНБО Украины.

Исполняющий обязанности руководителя Аппарата СНБО Украины Андрей Зюзь отметил, что согласно этому законопроекту также создадут Государственный реестр санкций.

"Аппарату Совета, который является администратором этого реестра, предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов", - сказал он.

В СНБО отметили, что участники заседания поддержали предложение о срочном направлении законопроекта на рассмотрение правительства. После этого он будет направлен в Верховную Раду Украины.