Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Изюм еще один город, который освободили наши Вооруженные силы Украины. К сожалению, город имеет очень много повреждений. Разрушена и повреждена гражданская инфраструктура. Однако есть и хорошие новости. Сегодня при президенте Владимире Зеленском был поднят государственный флаг Украины на центральной площади Изюма", – рассказал Середа.

Генерал полиции отметил, что в Изюме продолжается возобновление работы всех коммуникаций.

"Люди начинают приходить в себя от месяцев оккупации. Спокойно выходят из укрытий и домов. Общаются с военными и даже уже задают вопрос главе администрации, который сегодня прибыл в город. Думаю, что в ближайшее время в Изюме будет восстановлена полноценная жизнь", - добавил он.

12 сентября депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил, что украинский флаг уже взвился на здании Изюмского городского совета

По состоянию на 12 сентября в освобожденном от российских кафиров Изюме Харьковской области уничтожено 80% инфраструктуры . В настоящее время в городе находится около 10 тыс. жителей

Также депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник на брифинге Медиацентра рассказал, что известно о тысяче погибших жителей Изюма Харьковской области и, в городском совете говорят, что потери значительно больше.

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