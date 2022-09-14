При присутствии президента Зеленского в Изюме подняли флаг Украины, - генерал полиции Середа
Генерал полиции 3-го ранга Валерий Середа рассказал, что в деоккупированном городе Изюм произошло поднятие государственного флага Украины в присутствии президента Зеленского
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Изюм еще один город, который освободили наши Вооруженные силы Украины. К сожалению, город имеет очень много повреждений. Разрушена и повреждена гражданская инфраструктура. Однако есть и хорошие новости. Сегодня при президенте Владимире Зеленском был поднят государственный флаг Украины на центральной площади Изюма", – рассказал Середа.
Генерал полиции отметил, что в Изюме продолжается возобновление работы всех коммуникаций.
"Люди начинают приходить в себя от месяцев оккупации. Спокойно выходят из укрытий и домов. Общаются с военными и даже уже задают вопрос главе администрации, который сегодня прибыл в город. Думаю, что в ближайшее время в Изюме будет восстановлена полноценная жизнь", - добавил он.
- 12 сентября депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил, что украинский флаг уже взвился на здании Изюмского городского совета
- По состоянию на 12 сентября в освобожденном от российских кафиров Изюме Харьковской области уничтожено 80% инфраструктуры . В настоящее время в городе находится около 10 тыс. жителей
- Также депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник на брифинге Медиацентра рассказал, что известно о тысяче погибших жителей Изюма Харьковской области и, в городском совете говорят, что потери значительно больше.
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