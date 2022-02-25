При появлении любых подозрительных объектов в небе сообщайте 102: ночью захватчики планируют высаживать воздушный десант, - разведка
Сегодня ночью российские оккупанты планируют высадку на украинские территории, ВСУ призывает сообщать о любых подозрительных объектах в небе
Об этом сообщает разведка ВСУ, передает Еспресо.TV.
Сегодня ночью захватчики планируют высаживать воздушный десант в любых направлениях, захватывая любые города, начиная базироваться хотя бы откуда-то.
Если вы будете видеть подозрительные объекты в небе, зависающие над землей, сообщайте 102", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы призывают не паниковать и четко описать район, где это происходит.
"Крестики, которые возможно будете видеть на асфальте, не закрашивайте - это бесполезно. Их нужно засыпать землей", - уточняют в армии.
Отмечается, что это люминисцентно- флюрисцентная краска, она просвечивается даже сквозь черную краску.
Поэтому, если оккупанты будут присвечивать специальным прибором на дорогу, эта краска будет светиться. Но если засыпать землей – она не светится.
- Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с начала вторжения ВСУ уничтожили 2 800 россиян.
- Мэр Мариуполя заявил, что ВСУ уничтожили колонну из 22 российских танков при защите Мариуполя.
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