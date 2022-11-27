При посредничестве Норвегии правительство и оппозиция Венесуэлы достигли понимания

Об этом сообщает BBC.

При содействии Норвегии как посредника правительство и оппозиция Венесуэлы заключили соглашение в Мексике. Она должна гарантировать, что миллиарды долларов, замороженных за границей, будут постепенно высвобождены фондом, которым управляет ООН. Деньги должны использоваться в сфере здравоохранения и продовольственной помощи.

В ответ США заявили, что разрешат американской нефтяной компании Chevron возобновить определенную деятельность в Венесуэле.

"Соглашение является надеждой для всей Латинской Америки", - заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

BBC напоминает, что после выборов президента Венесуэлы в 2013 году, Николас Мадуро становился все более авторитарным. Его репрессии против оппозиционных активистов в конечном итоге привели к тому, что США ввели санкции против его режима и признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом в 2019 году после спорных выборов.

С тех пор несколько раундов переговоров, направленных на поиск выхода из политической тупиковой ситуации, ни к чему не привели — последние провалились чуть больше года назад.

Напомним, летом 2022 года груз нефти из Венесуэлы вместимостью 650 тысяч баррелей впервые за два года прибыл в Европу. Суда итальянской нефтяной компании Eni SpA и испанской Repsol SA отправились в страны ЕС.

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