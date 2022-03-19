При попытке открыть новый фронт в Европе Россию разобьют, – экс-командующий силами США в Европе
Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что президент РФ Владимир Путин потерпит поражение, если решит открыть еще один фронт против страны НАТО
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .
По словам Ходжеса, РФ совершит ошибку, если решится открыть новый фронт против любой страны НАТО, поскольку ее силы будут разбиты, как и сам президент.
"Если Путин откроет где-нибудь новый фронт против любой страны НАТО, он сам и его силы будут разбиты. Украина уже нанесла ему такой ущерб... Не знаю, как он себе представляет, что может преуспеть где-нибудь еще. Без сомнений, мы должны организовать учения в Грузии, Арктике и Балтике, а также поместить в карантин его военно-морскую базу в сирийском Тартусе", - сказал генерал.
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