При попытке открыть новый фронт в Европе Россию разобьют, – экс-командующий силами США в Европе

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

По словам Ходжеса, РФ совершит ошибку, если решится открыть новый фронт против любой страны НАТО, поскольку ее силы будут разбиты, как и сам президент.

"Если Путин откроет где-нибудь новый фронт против любой страны НАТО, он сам и его силы будут разбиты. Украина уже нанесла ему такой ущерб... Не знаю, как он себе представляет, что может преуспеть где-нибудь еще. Без сомнений, мы должны организовать учения в Грузии, Арктике и Балтике, а также поместить в карантин его военно-морскую базу в сирийском Тартусе", - сказал генерал.

