При поддержке Великобритании и США: Таран пообещал Украине "москитный" флот не позднее 2022 года
Украина получит "москитный флот" с боевыми возможностями максимум в 2022 году
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает Интерфакс-Украина.
"У нас нет реального оружия, которое может остановить вторжение с моря. Я думаю, не позже следующего года, у нас будет, с помощью от США, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским силам", - сказал Таран.
Он добавил, что этого недостаточно.
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"В этом году я подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу. Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции", - отметил Таран .
"Москитный флот" - флот быстроходных и маневренных малых боевых кораблей
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