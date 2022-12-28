При поддержке USAID: о псе Патроне сняли мультфильм, названа дата премьеры

Об этом говорится на instagram-странице Патрона.

"Мульт про меня и Тома, а еще об очень важных животных, которые поразили нас своей смелостью за эти 10 месяцев. Он такой приключенческий, что я сам такой "вооооу!". Там я гоняюсь за очень странными созданиями... но пока не буду раскрывать всех секретов.", - говорится в анонсе.

Отмечается, что музыку для мультфильма написал Pianoboy, роли озвучили Влад Шевченко, Даша Астафьева, Тарас Стадницкий, Надя Дорофеева, Позитив и другие.

Первая серия выйдет 7 января на YouTube и Megogo, где будут дублироваться на жестовом языке. Трейлер можно посмотреть уже сейчас на официальной странице пса Патрона.

Мультфильм создан при поддержке USAID Ukraine.

27 мая пес Патрон, работающий со спасателями, получил Каннскую премию Palm Dog Award.

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