При поддержке USAID: о псе Патроне сняли мультфильм, названа дата премьеры
В Украине создали мультсериал "Пес Патрон" – первая серия выйдет уже 7 января. Музыку ему написал музыкант Pianoboy, а роли озвучили украинские звезды, среди которых Даша Астафьева, Тарас Стадницкий и Надежда Дорофеева
Об этом говорится на instagram-странице Патрона.
"Мульт про меня и Тома, а еще об очень важных животных, которые поразили нас своей смелостью за эти 10 месяцев. Он такой приключенческий, что я сам такой "вооооу!". Там я гоняюсь за очень странными созданиями... но пока не буду раскрывать всех секретов.", - говорится в анонсе.
Отмечается, что музыку для мультфильма написал Pianoboy, роли озвучили Влад Шевченко, Даша Астафьева, Тарас Стадницкий, Надя Дорофеева, Позитив и другие.
Первая серия выйдет 7 января на YouTube и Megogo, где будут дублироваться на жестовом языке. Трейлер можно посмотреть уже сейчас на официальной странице пса Патрона.
Мультфильм создан при поддержке USAID Ukraine.
- 27 мая пес Патрон, работающий со спасателями, получил Каннскую премию Palm Dog Award.
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