При поддержке Ferrexpo в одном из крупнейших городов Японии высадили киевские каштаны
При поддержке компании Ferrexpo в японском городе Киото в 50-ю годовщину побратимства с Киевом высадили киевские каштаны
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В парке Такарагаике в Киото прошла церемония в честь 50-летия побратимства городов, в которой приняли участие около 20 человек. Во время церемонии участники высадили в японском городе киевские каштаны.
В 1971 году Киев и Киото стали городами-побратимами. После этого события в Деснянском районе украинской столицы появилась улица Киото, которая до этого была частью современной улицы Андрея Малышко.
На этой улице есть одноименный парк, занимающий 13 гектаров и оформленный в японском стиле. Также в парке есть памятный знак – 5-метровая гранитная пагода.
На мероприятии, в частности, были мэр города Дайсаку Кадокава, украинский посол Сергей Корсунский и глава Ассоциации дружбы Киева и Киото Мичико Такао.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.03
Покупка 27.03Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.81
- Актуальное
- Важное