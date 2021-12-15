При поддержке Ferrexpo в одном из крупнейших городов Японии высадили киевские каштаны

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В парке Такарагаике в Киото прошла церемония в честь 50-летия побратимства городов, в которой приняли участие около 20 человек. Во время церемонии участники высадили в японском городе киевские каштаны.



В 1971 году Киев и Киото стали городами-побратимами. После этого события в Деснянском районе украинской столицы появилась улица Киото, которая до этого была частью современной улицы Андрея Малышко.



На этой улице есть одноименный парк, занимающий 13 гектаров и оформленный в японском стиле. Также в парке есть памятный знак – 5-метровая гранитная пагода.



На мероприятии, в частности, были мэр города Дайсаку Кадокава, украинский посол Сергей Корсунский и глава Ассоциации дружбы Киева и Киото Мичико Такао.



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