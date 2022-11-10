При поддержке FAVBET: Экс-капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна представил долгожданную автобиографию

Организацию события поддержала ведущая украинская Entertainment Tech компания FAVBET.

В книге "Почему тебя зовут Срна?", написанной в соавторстве с известной хорватской журналисткой Миланой Влаович, Дарио рассказывает о своем детстве, которое пришлось на время войны, первые шаги в спорте, карьеру в "Шахтере", взлеты и падения, а также делится малоизвестными фактами своей спортивной биографии.

По словам Дарио, путь к изданию биографии занял не один год: "Четыре года назад мой клуб начал писать книгу. Однако мне не понравился ни писатель, ни то, что он написал. После этого мы поставили книгу на паузу, и решили с женой, что было бы лучше, если бы автором моей биографии была Милана Влаович, потому что только она могла бы написать что-то подобное. Моя работа заключалась в том, чтобы раскрыться и рассказать все, что я давно хотел сказать".

Презентацию книги Дарио Срны посетили его близкие, бывшие партнеры по команде, а также друзья, в том числе президент благотворительного фонда FAVBET Foundation Андрей Матюха, которого знаменитый футболист поблагодарил за помощь в организации события.

В ходе мероприятия экс-капитан "Шахтера" также рассказал о своей несгибаемой поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

"Видеть происходящее очень тяжело. Я помогаю, потому что это моя вторая Родина. Я в Украине с 2003 года, прожил здесь больше, чем в родном Метковиче. Украинцы хорошие, настоящие люди, которые не заслуживают того, что происходит. Поэтому все мы должны поддерживать их, что мы и делаем. И я благодарю Хорватию за это!", – сказал он, обращаясь к гостям презентации.

В подтверждение своих слов Дарио заявил, что деньги от продажи автобиографии направит на проект поддержки украинских детей, потерявших родителей из-за войны.