При отсутствии эфирного сигнала украинцы смогут смотреть ТВ бесплатно на спутнике, - Госспецсвязи
Государственная служба специальной связи и защиты Украины сообщает, что украинское телевидение на спутнике теперь доступно в незакодированном виде
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
"Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, входящий в сферу управления Госспецсвязи, обратился к телеканалам с просьбой раскодировать сигналы на спутнике, чтобы украинцы при отсутствии эфирного сигнала могли смотреть телевидение бесплатно на спутнике", - говорится в сообщении.
В службе объясняют, что для просмотра подойдет любой простой спутниковый цифровой ресивер и спутниковая антенная.
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