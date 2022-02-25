При отсутствии эфирного сигнала украинцы смогут смотреть ТВ бесплатно на спутнике, - Госспецсвязи

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.



"Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, входящий в сферу управления Госспецсвязи, обратился к телеканалам с просьбой раскодировать сигналы на спутнике, чтобы украинцы при отсутствии эфирного сигнала могли смотреть телевидение бесплатно на спутнике", - говорится в сообщении.



В службе объясняют, что для просмотра подойдет любой простой спутниковый цифровой ресивер и спутниковая антенная.



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