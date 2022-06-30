При отходе из Северодонецка не погиб ни один украинский воин, – Гайдай
Глава Луганской ОВА подчеркнул, что во время отхода из Северодонецка ни один украинский военный не погиб
Об этом информирует в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Все прошло централизованно, по плану, не было самовольного отхода. Все, что нужно было для отхода, – от строительных материалов до лодок, тросов – мы обеспечили всем. Во время отхода не было ни одного погибшего", – сказал глава Луганской области.
Украинские воины полностью выполнили свою миссию: "Защитники выполнили свою миссию в Северодонецке. И по времени, сколько сдерживали врага, и по поражению, которое наносили врагу в технике и личном составе, это все выполнено и перевыполнено. Там все ребята молодцы".
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