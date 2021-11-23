При обстреле россиянами Красногоровки в жилой дом попал снаряд

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Оккупанты совершили обстрел около 13:00. При обстреле один из снарядов пробил крышу и потолок жилого дома и попал в комнату, но не разорвался.



К счастью, пострадавших в результате попадания снаряда в здание не было.











Полиция начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, с начала суток 23 ноября по состоянию на 17:00 российские войска в зоне проведения ООС трижды нарушили режим прекращения огня, ранив украинского военного.

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