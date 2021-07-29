При нагревании планеты к концу столетия могут умереть 83 млн человек, - исследование

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Nature Communications.



Исследование основывается на социальной стоимости углерода - сумме денег, определяющей убытки, которые получает экономика от каждой тонны выбросов углекислого газа. В новой работе ученые, кроме денег, подсчитали, сколько людей может погибнуть в результате парниковых газов.



Ученые обнаружили, что из-за каждых 4 434 тонн углекислого газа попадавших в атмосферу в 2020 году и нагревавших планету, преждевременно умирал один человек.



Оказалось, что примерно столько углекислого газа вызывает образ жизни всего трех американцев. Для сравнения более 4 тыс. тонн CO2 в Бразилии производят 25 человек, а в Нигерии - 146.



Также исследование показало, что в прошлом году угольные заводы в Соединенных Штатах выбросили в атмосферу 4 миллиона тонн углекислого газа, что привело к смерти 904 человек по всему миру.



Если выбросы углерода не снизить, то к 2100 году из-за нагрева планеты могут погибнуть 83 миллионов человек. Ученые говорят, что можно предотвратить гибель 74 миллионов человек, если уменьшить количество выбросов.



В 2020 году социальная стоимость углерода составляла 37 долларов, но с учетом смертей экономический ущерб составлять 258 долларов за тонну. По словам исследователей, экономически выгодной политикой будет уменьшение выбросов и работа над тем, чтобы не допустить чрезмерного нагревания планеты.



Кроме того, ученые говорят, что их данные о возможном количестве смертей не окончательны и вообще могут быть "слишком заниженными". Они учитывают только смертность от нагревания, однако не учитывают смерть из-за наводнений, штормов, неурожая и пр.

По оценкам Межправительственной группы по изменению климата при ООН, к середине XXI века средняя температура в мире вырастет на 1,5 градуса по Цельсию. Это теоретически допустимая норма, превышение которой может привести к уменьшению урожайности растений и, соответственно, к изменениям в экосистемах мира.



Если же темпы роста выбросов, вызванных самыми богатыми людьми мира, будут оставаться такими, как сейчас, к 2050 году температура вырастет еще на 1,5 градуса по Цельсию - даже если остальной мир снизит уровень вредных выбросов до нуля.

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