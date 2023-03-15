При Минобороны создали Департамент по предотвращению коррупции

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Минобороны создало Департамент по предотвращению коррупции.

"Сейчас мы перезагружаем и усиливаем антикоррупционное подразделение Министерства обороны Украины. Его статус уже повышен из Управления в Департамент и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение. Моя задача - реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции. Одним из элементов работы на системном уровне мы видим более тесное взаимодействие с общественностью, Министром обороны внедряется реформа оборонных закупок, принято решение по обеспечению прозрачности в закупках.

В общем, призываю всех", - утвердил и.о. директора учреждения Сергей Степанян.

В частности, он призвал украинцев предоставлять данные в случае проявления признаков коррупции в секторе обороны.