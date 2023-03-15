При Минобороны создали Департамент по предотвращению коррупции
В Министерстве обороны сообщили о создании Департамента по предотвращению коррупции, заявив, что цель - реализация принципа нулевой толерантности к ней
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Минобороны создало Департамент по предотвращению коррупции.
"Сейчас мы перезагружаем и усиливаем антикоррупционное подразделение Министерства обороны Украины. Его статус уже повышен из Управления в Департамент и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение. Моя задача - реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции. Одним из элементов работы на системном уровне мы видим более тесное взаимодействие с общественностью, Министром обороны внедряется реформа оборонных закупок, принято решение по обеспечению прозрачности в закупках.
В общем, призываю всех", - утвердил и.о. директора учреждения Сергей Степанян.
В частности, он призвал украинцев предоставлять данные в случае проявления признаков коррупции в секторе обороны.
- Напомним, информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.
- В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.
- Позже волонтер Дана Яровая рассказала в эфире Эспрессо, что до конца мая должен заработать антикоррупционный совещательный орган при Минобороны, на 31 мая запланировано первое заседание. Создание антикоррупционного органа началось после скандала с закупками продовольствия для ВСУ.
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