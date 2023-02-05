При Минобороны появится общественный антикоррупционный совет
Противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности
Об этом глава ведомства Алексей Резников заявил в воскресенье, 5 февраля 2023 года, передает АрмияInform.
"Мы создадим рабочую группу из числа активистов-антикоррупционеров по созданию общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны", - сообщил министр.
Читайте также: Глобальный удар по внутреннему врагу или день многочисленных обысков и подозрений в Украине
По его словам, были акты письменного реагирования от НАПК, включая предписания и просьбу провести служебные проверки работников антикоррупционного управления Министерства обороны.
"Мы это сделали. Однако на сегодняшний день нужно полностью его (антикоррупционное управление, – ред.) перезагрузить. Я встречался с общественными организациями, активистами, занимающимися сферой антикоррупционной деятельности и с журналистами-обличителями, и обратился к ним с предложениями что, если они знают кого-то из своей среды или готовы делегировать людей, которые готовы прийти на работу в антикоррупционное управление и помогать нам в этом деле – мы готовы сотрудничать", – пояснил Резников.
- Напомним, недавно Минобороны Украины оказалось в эпицентре громкого скандала, вызванного статьей в "Зеркале недели" о якобы закупке на нужды ВСУ продовольствия по завышенным ценам.
- Правоохранительные органы начали расследование. Есть подозреваемые.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.62Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное