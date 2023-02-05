Об этом глава ведомства Алексей Резников заявил в воскресенье, 5 февраля 2023 года, передает АрмияInform.

"Мы создадим рабочую группу из числа активистов-антикоррупционеров по созданию общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны", - сообщил министр.

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По его словам, были акты письменного реагирования от НАПК, включая предписания и просьбу провести служебные проверки работников антикоррупционного управления Министерства обороны.

"Мы это сделали. Однако на сегодняшний день нужно полностью его (антикоррупционное управление, – ред.) перезагрузить. Я встречался с общественными организациями, активистами, занимающимися сферой антикоррупционной деятельности и с журналистами-обличителями, и обратился к ним с предложениями что, если они знают кого-то из своей среды или готовы делегировать людей, которые готовы прийти на работу в антикоррупционное управление и помогать нам в этом деле – мы готовы сотрудничать", – пояснил Резников.