"При худшем сценарии была бы вторая Венгрия". Что ждет Польшу с новым правительством и как это изменит дружбу с Украиной

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Борьба ПиС и Гражданской коалиции и особенности польского парламента

Манипулятивный референдум провластной ПиС и бойкот поляков

Худшего не произошло. Что ждет Польшу дальше и почему все не так плохо для Украины

15 октября Польша электорально взорвалась. Жесткая предвыборная кампания выдвигавшихся в парламент провластных и оппозиционных сил увенчалась рекордным результатом явки со времени независимости страны – отдать свой голос в избирательные участки пришли аж 73% поляков. Выборы 2023 в Польше уже окрестили важнейшими в целом поколении.

Утром 17 октября Государственная избирательная комиссия Польши завершила подсчет 100% бюллетеней. Следовательно, партия власти "Право и Справедливость" (ПиС) получила наибольшую поддержку - более 35,4% голосов. Однако чтобы сформировать новое правительство этого недостаточно. Следующие три строчки заняли оппозиционные политические силы - "Гражданская коалиция" с почти 30,7%, "Третий путь" с более чем 14,4% и "Новая левая" с 8,6%, которые объявили, что создадут коалицию.

Впервые за восемь лет в Польше меняется власть. В то же время президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что предоставит право формировать коалицию политсилы, набравшей больше всего голосов.

Борьба ПиС и Гражданской коалиции и особенности польского парламента

"Для нас это успех, действительно… Хуже всего – позади, власти ПиС пришел конец. Демократия и свобода победили", – заявлял о результатах экзитполов лидер либеральной оппозиции Дональд Туск во время выступления вечером воскресенья, 15 октября, цитирует его DW. Политик назвал себя самым счастливым человеком в мире.

Фото: Reuters

Национально-консервативная партия "Право и Справедливость", которая уже восемь лет находится у власти, хоть и получила лучший, чем у конкурентов, результат, но не смогла получить большинство. А по сравнению с прошлыми выборами 2019-го политсила Ярослава Качиньского потеряла около полупроцента голосов. Сам лидер, выступая перед поклонниками вечером воскресенья, назвал результат большим успехом и подчеркнул, что это уже четвертая победа ПиС подряд.

Фото: из открытых источников

"Мы не допустим, чтобы Польшу предали, чтобы она знала поражение и потеряла самое ценное, что есть в истории нации – право самостоятельно вершить свою судьбу", – заявил тогда Качиньский, а к оппонентам он обратился со словами, что впереди их ждут дни борьбы и напряженности.

Польский парламент состоит из двух палат – 100-местного Сената (верхняя палата) и 460-местного Сейма (нижняя палата). Возглавляемая экс-премьером Польши и бывшим президентом Европейского Совета Дональдом Туском "Гражданская коалиция", в которую входят, кроме возглавляемой им партии "Гражданская платформа", еще две небольшие политсилы, не слишком оторвавшаяся от ПиС. Потенциальными ее партнерами по коалиции являются "Третий Путь" и "Новая Ливица", что в итоге позволит получить в составе нового Сейма уверенный потенциал в 248 мандатов. Партия Качинского может рассчитывать на 194 мандатов, а для коалиции ей требуется по меньшей мере 231 мандат. Ее единственный потенциальный коалиционный партнер – ультраправая партия "Конфедерация", которая надеялась на успех, проиграла.

В Сенате ПиС, которая и раньше там не имела большинства, потеряет более 10 мандатов и будет представлена 34 сенаторами. Оппозиция в свою очередь получит преимущественное большинство с 66 сенаторами. Блок "Гражданская коалиция", вероятно, будет иметь 44 мандата, став самой многочисленной фракцией в верхней палате. "Новая левая" может иметь 9 представителей, а "Третий Путь" - 8. Еще пять мандатов получили кандидаты, согласованные в рамках так называемого сенатского соглашения между "Гражданской коалицией", новыми левыми и "Третим Путьом".

В правительстве Польши Сейм по своим функциям доминирует над Сенатом. Последний имеет право законодательной инициативы, но не может в одностороннем порядке налагать вето на законодательные акты и не имеет контроля над исполнительной властью, как это разрешено нижней палате. Как объясняет Национальный институт стратегических исследований, Сейм, например, может выразить вотум недоверия правительству или конкретному министру, назначать следственную комиссию для расследования определенного дела, запрашивать председателя и членов правительства и т.д. Кроме того, Сейм оказывает влияние непосредственно на процедуру утверждения премьер-министра. Несмотря на то, что глава парламента формально назначается президентом, его должен одобрить Сейм. Обычно это кандидатура, представленная лидером партии или согласованная коалицией, с большинством мест в палате.

Манипулятивный референдум провластной ПиС и бойкот поляков

Для мобилизации своих сторонников партия власти "Право и Справедливость" вместе с правительством решила провести в день выборов национальный референдум. На голосование вынесли четыре вопроса, формулировку которых эксперты и СМИ назвали откровенно манипулятивной.

У своих граждан польские власти спрашивали о том, поддерживают ли те продажи госактивов иностранным компаниям, что приводит к потере контроля самими поляками над стратегическими секторами экономики. Также поддерживают ли они принятие тысяч нелегальных иммигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, принудительный механизм которого навязала европейская бюрократия. Еще два вопроса касались повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 67 лет и отношения к идее ликвидации стены на польско-белорусской границе.

Вероятно, референдум помог властной политсиле мотивировать свой электорат прийти на выборы. Но он подтолкнул и ее оппонентов, у которых появилось не просто возмущение, а желание положить этому конец. Избиратели оппозиционных партий решили бойкотировать референдум, поэтому в голосовании принимали участие в большинстве своем сторонники ПиС и "Конфедерации", более 95% которых ответили "нет" на поставленные вопросы. Несмотря на рекордную явку на избирательных участках, в 73% участие в референдуме приняли только 41% поляков.

Худшего не произошло. Что ждет Польшу дальше и почему все не так плохо для Украины

Беспрецедентная высокая явка на нынешних парламентских выборах в Польше показывает, что оппозиция выиграла мобилизационную кампанию, сделав наконец то, чего ей не удавалось в течение нескольких прошлых предвыборных гонок – вдохновить своих сторонников прийти на участки и проголосовать, говорит в комментарии Еспресо политтехнолог, член правления Relations Association Михаил Красюк. В то же время провластная партия "Право и Справедливость" все же получила относительное большинство голосов, поэтому, скорее всего, президент Анджей Дуда предложит ей создать коалицию.

Фото: Getty Images

"Даже если они призовут "Конфедерацию" к коалиции, голосов для того, что провести свое правительство в парламент, не хватает. Поэтому они сейчас будут пытаться договориться с единичными депутатами из других партий, чтобы те перешли на их сторону, чтобы как-нибудь сформировать ситуативную" большинство. Если им этого не удастся, то все будет зависеть от президента, предложит ли оно оппозиции создать правительство. Сейчас Польшу ждет несколько недель неуверенности, что будет дальше", – объясняет эксперт.

Поскольку президент Польши – выходец из "Права и Справедливости", он может не предложить оппозиции формирование коалиции, а ПиС будет держаться за власть до последнего, чтобы всеми путями оттянуть ситуацию к перевыборам, считает Михаил Красюк. Следовательно, дальнейшая судьба нового польского правительства будет зависеть от решения Дуды и политического таланта переговорщика Туска.

В целом эксперты считают, что с новой властью в Польше улучшатся отношения с Европейским Союзом. Поскольку Дональд Туск был бывшим президентом Европейского Совета, он не будет устраивать разборки для разборок. Кроме того, у страны станут лучшие отношения с Германией, с меньшим содержанием агрессии и враждебности, пишет "Голос Америки".

А вот для Украины и ее отношений с соседом в контексте создания свежего парламента не все так плохо. Кардинальных изменений ожидать не стоит, поскольку худшему сценарию суждено было не сбыться. По словам политтехнолога, это когда "Конфедерация" смогла набрать достаточное количество голосов, чтобы создать коалицию с ПиС и войти в правительство. Этого не произошло, партия набрала гораздо меньше голосов, чем сама надеялась и чем ей прогнозировали соцопросы накануне выборов. Поэтому в конфигурации будущего польского парламента эта политсила уже ни на что не влияет.

"По Украине будет, возможно, больше системности и меньше эмоций. ПиС характеризовалась тем, что очень ориентировалась на общественное мнение, их действия зависели существенно от колебаний этих настроений. "Гражданская Платформа" более системная и бюрократическая в хорошем смысле этого слова.

Я очень рад, что этого худшего сценария не произошло. Потому что реально в конфигурации коалиции ПиС с Конфедерацией здесь была бы вторая Венгрия. И то, какую риторику по отношению к Украине в последние недели перед выборами "Конфедерация" взяла на вооружение, и то, что она с треском проиграла, означает, что поляки не повели себя на эти прокремлевские нарративы. Поэтому не все еще потеряно", – отметил Михаил Красюк.

По мнению некоторых политологов, с приходом новой власти в Варшаве украинский вопрос станет менее политизированным, и, вероятно, удастся разрешить конфликт вокруг экспорта украинского зерна в Польшу. К тому же, лучшие позиции в ЕС позволят соседке эффективнее продвигать и украинские интересы.

В то же время, отметил журналист Виталий Портников, провал правящей партии в Польше делает невозможным создание антиевропейской оси Варшава – Будапешт – Братислава. Евроскептические позиции Венгрии и Словакии даже если Фицо сможет сформировать стабильное правительство в своей стране, будут взорваны проигрышем партии "Право и справедливость" на польских выборах в парламент.

"Последние восемь лет были непростыми для Польши. Многие сравнивали эту страну с соседней Венгрией Виктора Орбана и предупреждали, что если правым популистам удастся закрепиться у власти еще на один срок, то это окончательно завершит период орбанизации Польши и приведет к тому, что страна потеряет свою важную роль и возможности.

Теперь после правления партии "Право и справедливость" Польшу нужно буквально лечить. Лечить ее судебную систему, претензии к которой есть у Европейской комиссии и многих других стран Европы, которые хотели бы возвращение Польши на демократические рельсы независимости судебной системы. Лечить ее общественные медиа, которые за последние восемь лет превратились в настоящий рупор власти, вместо того, чтобы быть рупором общества», – считает Портников.

Также придется менять ситуацию и в отношениях с Украиной. Ведь последние восемь лет были временем перманентного кризиса в польско-украинских отношениях, добавляет журналист.

Пока же послевыборная волокита у поляков и ожидания, которым все-таки будет новое правительство, продлится около месяца. У оппозиционных политсил, главной общей чертой которых является желание отстранить от власти "Право и Справедливость", также имеют немало разногласий между собой – в вопросах экономических, мировоззренческих и тому подобное. Несмотря на успех мобилизации своих сторонников на избирательных участках 15 октября, остается вопрос, смогут ли они перековать полученный результат и воспользоваться им так, чтобы получить шанс создать новое правительство и удержать его, не рассорившись.