При храмах УПЦ МП продают напечатанные в Почаеве книги с молитвами "за Россию" и российских солдат. Есть фото

На данный факт обращает внимание священник ПЦУ с Буковины Роман Грищук, передает Еспресо.TV.



"Просмотрев содержание, я не поверил своим глазам. Чтобы убедиться, что это не подделка, я решил лично зайти в Николаевский храм Московского патриархата в Черновцах. Черновицко-Буковинская епархия. Консистория. Внутренний склад-магазин церковной книги. Да, это не ложь. Они действительно по сей день предлагают своим верующим молитвенник именно в такой редакции", - отмечает он.



Книга издана в 2018 году в Почаеве.



Она на русском языке.



В разделе "Молитвы за Отечество" речь идет о "державе Российской", "Россиию", "руском народе".



В подтверждение украинский священник наводит соответствующие фотографии.



Также он заснял место продажи вместе с предлагаемыми книгами и говорит, что передаст эту запись в Службу безопасности Украины.



"Предлагается молиться исключительно русским святым и сразу указывается кто враги, иноплеменники и иноверцы... Если за русских солдат предлагают молиться как за своих, то враги русских солдат, то есть те, с кем они воюют, то есть украинские воины - это и есть те "враги, иноверцы и иноплеменники", которых надо уничтожать! Отсюда и такая неприязнь у многих рядовых прихожан Московского патриархата к украинской армии и практическое отсутствие среди них волонтеров и организованной помощи нашим защитникам", - подчеркнул Роман Грищук.













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