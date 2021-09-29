При каком условии чиновники и педагоги смогут избежать COVID-вакцинации: разъяснение МЗ
Вакцинация от COVID-19 работников, попавших в перечень для обязательных профилактических прививок, будет проводиться только в случае отсутствия медицинских противопоказаний
Об этом говорится в документе , обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Министерство здравоохранения подготовило доработанный проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.
Отмечается, что на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
- местных государственных администраций;
- учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Читайте также: Как действуют различные типы вакцин от коронавируса на организм: разъяснение МЗ
Так, по сравнению с первой редакцией документа последний пункт дополнен работниками высших учебных заведений, заведений специализированного образования и научных учреждений.
В докумнет также внесли изменения, согласно которым вакцинация проводится "в случае отсутствия абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок".
- Напомним, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о перечне профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.8Продажа 31.19
- Актуальное
- Важное