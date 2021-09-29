При каком условии чиновники и педагоги смогут избежать COVID-вакцинации: разъяснение МЗ

Об этом говорится в документе , обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Министерство здравоохранения подготовило доработанный проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Отмечается, что на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций;

учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

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Так, по сравнению с первой редакцией документа последний пункт дополнен работниками высших учебных заведений, заведений специализированного образования и научных учреждений.

В докумнет также внесли изменения, согласно которым вакцинация проводится "в случае отсутствия абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок".

Напомним, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о перечне профессий, работники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса.

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