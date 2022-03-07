При ГУР Минобороны создано спецподразделение Интернационального легиона

Об этом сообщила в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает Еспресо.TV.

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества, что главным условием мира определяет право наций и стран на свободу и самоопределение, неприкосновенность территориальных границ государств. Преступный путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха : прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения", – отметил начальник ГУР МОУ бригадный генерал Кирилл Буданов.

В Управлении напомнили, что Украина продолжает формирование из иностранцев Интернационального легиона обороны Украины. На сегодняшний день изъявили желание стать в его ряды добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира.

Пополнение подразделения Интернационального легиона при ГУР МО Украины продолжается.

Напомним, всего воевать за Украину готовы 20 тысяч иностранцев из 52 стран.