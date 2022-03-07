При ГУР Минобороны создано спецподразделение Интернационального легиона
При Главном управлении разведки МОУ создано специальное подразделение Интернационального легиона. Он уже приступил к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии
Об этом сообщила в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает Еспресо.TV.
"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества, что главным условием мира определяет право наций и стран на свободу и самоопределение, неприкосновенность территориальных границ государств. Преступный путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха : прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения", – отметил начальник ГУР МОУ бригадный генерал Кирилл Буданов.
В Управлении напомнили, что Украина продолжает формирование из иностранцев Интернационального легиона обороны Украины. На сегодняшний день изъявили желание стать в его ряды добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира.
Пополнение подразделения Интернационального легиона при ГУР МО Украины продолжается.
- Напомним, всего воевать за Украину готовы 20 тысяч иностранцев из 52 стран.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 30.23
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.67
- Актуальное
- Важное