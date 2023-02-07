О "русском мире".

Меня сильно потешает, как парадоксально устроена логика у ценителей "русского мира".

Есть очень близкий знакомый, который вырос в русскоязычной среде. В результате русификации он потреблял почти исключительно российский контент. Очень умный, эрудированный, начитанный человек.

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Вместе с русским контентом получил полный набор молодого конспиролога: все не столь однозначно! Нам не все говорят! О нас все давно решено! И все такое.

Сегодня он рассказывал о конце глобализации, ничтожности Европы, прекращении гегемонии США и величии Китая. Как пример, привел какое га*но немецкие машины, и какие крутые машины сейчас делает Китай.

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В конце разговора говорили о его планах поменять страну. Потому что сейчас живет в загнивающей Европе. Ну, думаю, сейчас скажет Китай! Сижу, ухо наставил.

Нет! Австралия и Новая Зеландия интересуют.

– А как же Китай? – спрашиваю.

– Да нет, ну при чем здесь Китай? – говорит...

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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