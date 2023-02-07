"При чем здесь Китай..."
Логика у ценителей "русского мира" устроена парадоксально
О "русском мире".
Меня сильно потешает, как парадоксально устроена логика у ценителей "русского мира".
Есть очень близкий знакомый, который вырос в русскоязычной среде. В результате русификации он потреблял почти исключительно российский контент. Очень умный, эрудированный, начитанный человек.
Читайте также: Сталинград как фикция "победы"
Вместе с русским контентом получил полный набор молодого конспиролога: все не столь однозначно! Нам не все говорят! О нас все давно решено! И все такое.
Сегодня он рассказывал о конце глобализации, ничтожности Европы, прекращении гегемонии США и величии Китая. Как пример, привел какое га*но немецкие машины, и какие крутые машины сейчас делает Китай.
Читайте также: "Мир без России" из смелой мечты превращается в обыденность
В конце разговора говорили о его планах поменять страну. Потому что сейчас живет в загнивающей Европе. Ну, думаю, сейчас скажет Китай! Сижу, ухо наставил.
Нет! Австралия и Новая Зеландия интересуют.
– А как же Китай? – спрашиваю.
– Да нет, ну при чем здесь Китай? – говорит...
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 42.17Продажа 43.08
- Актуальное
- Важное