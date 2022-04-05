"Презрение власти ко всем украинцам, мнение, будто "война все спишет": журналист Бутусов прокомментировал отключение Еспресо, Прямого и 5 канала

Об этом Бутусов написал в Facebook.



"Мы воюем за свободу, и это та ценность, которая делает наш народ и армию непобедимыми. Ограничение свободы слова в отношении каналов, патриотическая позиция которых не вызывает сомнения - это пренебрежение властью всех украинцев, мнение, будто "война все спишет". Не все и не всем", – написал Бутусов.



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Журналист подчеркнул, что только свободные медиа могут гарантировать контроль обществом власти и призвал немедленно возобновить вещание Эспрессо, Приямого и 5 канала.



"Только свобода слова является гарантией контроля нашего общества над властью. Неконтролируемая власть - это опасность, в чем мы много лет убеждаемся. Поэтому немедленно возобновите речь и не унижайте Украину своим безумным желанием заткнуть любую отличную от вашей позиции. Выглядит это так, что вместо вооружения и мобилизации офис президента тратит время на строительство политических счетов", - написал Бутусов.



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Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Эспрессо", Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.