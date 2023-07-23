Воины такого не делают. Воины прикрывают женщин и детей и выясняют отношения с врагом на поле боя. Но когда уклоняющиеся прикрываются женщинами и детьми, которые вдруг становились инвалидами, это еще позорнее.

В свое время я посмотрела немало фильмов-катастроф, в основном американских. Отец или муж, узнав, что родным угрожает страшная опасность, немедленно отправляется на спасение и преодолевает все препятствия. То же касается матери, которая готова отдать жизнь без колебаний за ребенка. Очень часто такими людьми руководит древнейший инстинкт, глубокая эмпатия.

Мне казалось, что семья сделает все, чтобы быть вместе, когда в феврале 2022 года начали бомбить наши города. Папа или мама вернутся с заработков, чтобы вывезти родителей и детей в безопасное место или в относительном тылу, как у нас на западе Украины, побыть вместе с ними. Наконец, быть со своим народом в плохие времена.

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Интеллигентный мужчина, который уже несколько лет неплохо зарабатывает и чьи голова и руки пригодились бы в Украине, имеет на Родине жену и старую тещу, сестру, скажем в Буче, и одинокую маму где-то на Житомирщине. Но он не поехал к ним. Может, они ему говорили "не едь", и он послушал. Вряд ли его взяли бы в армию, потому что ему за 50. И те деньги, без которых он не может уже существовать, которые стали для него наркотиком, он со своей специальностью заработал бы здесь. Я еще немного с ним общалась, потому что нас объединял общий проект, но у меня все время на языке крутился вопрос: "Почему ты не приехал в семью сразу же, не колеблясь?"

80-летний писатель после сложной операции на сердце просился в территориальную оборону так настойчиво, что в конце концов его поставили охранять какой-то мостик. Он мог спокойно уехать в любую страну вместе с супругой и жить там спокойно. Оккупанты были рядом, его убили бы только за то, что он украинский писатель. Он уже успел написать целую книгу историй о том, что происходило в первые месяцы вторжения — грустных, страшных и веселых, исполненных человечностью и теплом. Но тот другой тоже не гулял – волонтерил, донатил, помогал, хотя… Совесть это не успокоит. Сестра чудом выжила, мать уже годами его не видела. Звонки, деньги вместо теплых объятий.

Девушки хватали своих кавалеров и везли из Киева во Львов, чтобы те не получили повестки. В первые недели я это списывала на стресс, но чем больше становилось очевидным, что эта война не закончится ни через месяц, ни через полгода, чем больше украинских воинов становились двухсотыми, а раненые снова возвращались на фронт, тем больше во мне накапливалось презрение. Да, уже презрение, потому что мужчины так не поступают. А женщинам должно быть за них стыдно.

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В 2014 году молодая девушка отшила сразу двух богатых и успешных поклонников, потому что те откосили от мобилизации – один из них давал еще клятву Гиппократа. Если у нее будут сыновья, она не воспитает их трусами или подкаблучниками. Она скажет: "Возвращайся со щитом или на щите". Я знаю, как водители объезжают блокпосты, чтобы не получить повестки, здоровые дяди сидят в закрытых квартирах, прячутся по гаражам, откупаются от мобилизации. Их закрывают широкие юбки жен и матерей, когда погибают двадцатилетние. Они готовы пойти на полное унижение, переодевшись в женскую одежду, чтобы пересечь границу. Почему поляки, чехи, немцы не спрашивают их: "Что вы здесь делаете?" Пожалуй, из деликатности. Но при этом они испытывают презрение, будьте уверены.

Не каждого возьмут на войну. Нужны железнодорожники, водители, строители, слесари, сантехники, электрики, инкассаторы, охранники… Они на своем месте, работают на победу. Как каждый, кто остался в Украине и выполняет свою работу, а не ездит на шашлыки или пьет в барах.

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С каждым днем в украинском обществе нарастает недовольство, но как бросить камень в родственника, друга или соседа, как дать ему понять, что его поведение низкое?

В минувшее воскресенье я выступала в селе, где уже погибли 5 парней, видела, насколько всколыхнула громаду эта утрата. Я общаюсь с матерями и женами тех, кто сейчас на фронте, и хочу, чтобы их голоса услышали. Они, кроме боли и тоски, испытывают презрение к тем, кто отказался защищать родной край. Не зависть, как думают матери и жены уклоняющихся. Войну выиграют не священники и учителя, как считал Бисмарк, а матери.

Рано или поздно высокая цена победы станет настолько высокой, что под трусами, которые падают в обморок от одного лишь вызова в военкомат, будет гореть земля, а тем, кто планирует вернуться домой после победы, придется тоже несладко. Хотя на войне и гибнут лучшие, но те, кто их воспитал и отпустил, те, кто не помнит лица отца, никогда не простят.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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