"Презираю вашу власть и не боюсь бункерного деда": Навальный выступил на обжаловании приговора, суд подтвердил 9 лет строгого режима

Об этом сообщает DW.

"Я презираю ваш суд, я презираю вашу систему и презираю вашу власть, я не боюсь ни вас, ни бункерного деда. И я призываю всех не бояться, потому что это преступление против себя", - сказал Алексей Навальный в суде.

Кроме того, подсудимый называет систему во главе с Путиным врагами, предателями и убийцами русского народа, - цитирует Навального "Медиазона".

"Вы все терпите историческое поражение", — сказал Навальный о войне в Украине

Что они [украинцы] должны сделать, чтобы от них отстали? — спрашивает он и приводит пример условного судьи из Харькова, на которого начинают падать снаряды.

"Не все в России такие глупые, ненормальные извращенцы и кровопийцы…Ваше время будет не всегда и ваше время пройдет. И когда вы все будете гореть в аду, дрова будут подбрасывать ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в 21 веке. У меня все", – резюмировал оппозиционер.

Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве.

Напомним, 22 марта Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима

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