Президенты трех стран приедут в Украину на годовщину трагедии в Бабьем Яру

Об этом сообщил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Facebook.



В Киев приедут президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Израиля - Ицхак Герцог, Албании - Илир Цель.

"6 октября в Бабьем Яру в восьмидесятую годовщину трагедии состоится официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии, Израиля и Албании", - говорится в сообщении.

Также будет открыт мемориальный объект "Хрустальная стена плача",

