Президенты трех стран приедут в Украину на годовщину трагедии в Бабьем Яру
6 октября на годовщину трагедии в Бабьем Яру в Украину приедут президенты Германии, Израиля и Албании
Об этом сообщил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в Facebook.
В Киев приедут президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Израиля - Ицхак Герцог, Албании - Илир Цель.
"6 октября в Бабьем Яру в восьмидесятую годовщину трагедии состоится официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии, Израиля и Албании", - говорится в сообщении.
Также будет открыт мемориальный объект "Хрустальная стена плача",
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