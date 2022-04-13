Президенты после визита в Киев призвали предоставить Украине дополнительное вооружение, расследовать преступления России, расширить санкции на нефть и газ и ввести де-SWIFT всех банков

Об этом они сообщили на брифинге после встречи с Владимиром Зеленским.

Президент Эстонии Алар Карис призвал усилить военную помощь Украине и оказывать дополнительные вооружения, в том числе противокорабельные средства.

"Я призываю, чтобы поступила дополнительная помощь оружием. Мы уже оказали помощь в объеме одной трети нашего оборонного бюджета: военные самолеты, противовоздушную оборону, системы залпового огня и артиллерийские системы. Мы должны рассматривать и противокорабельные средства, предоставляя их храбрым украинским бойцам", - заявил Карис.

Карис призвал должным образом расследовать преступления российских военных в Украине и не оставить их без наказания.

"Все эти преступления надо как следует расследовать, и все участвующие в санкциях должны принять во внимание именно такие преступления: убийства, пытки невинных, незаконные типы вооружения – это не должно остаться безнаказанным. Эстония поддерживает усилия, необходимые для криминологических экспертиз. Мы должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту ужасную войну", - заявил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ввести масштабные санкции против РФ, предусматривающие газовое и нефтяное эмбарго, а также немедленный де-SWIFT всех российских банков.

"Запрет, полное эмбарго природного газа и нефти, санкции против всех, повторяю – всех российских банков нужно наложить именно сейчас. Мы не можем ждать год или два. Украинцы страдают и умирают каждый день, женщины, дети, пожилые люди. Мы должны остановить финансирование путинского войны", - подчеркнул он.

Напомним, впервые после широкомасштабного вторжения Украину посетили президенты стран ЕС – Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Они посетили Киев и собственными глазами увидели злости РФ в Бородянке.

Владимир Зеленский после встречи с президентами заявил , что с такими партнерами и друзьями мы точно победим.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb