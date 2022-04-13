Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут в Киев

Об этом сообщили в Администрации президента Польши.



"Президент Республики Польша Анджей Дуда вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, латвийским Эгилсом Левитсом и литовцем Гитанасом Науседой отправились в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в заявлении.



Гитанас Науседа в твиттере написал, что президенты едут в Киев "с сильным сообщением о политической поддержке и военной помощи".



"Литва будет продолжать поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу. Итого к победе!", - подчеркнул он.

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