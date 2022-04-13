Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут в Киев
13 апреля в Киев на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским направляются Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис
Об этом сообщили в Администрации президента Польши.
"Президент Республики Польша Анджей Дуда вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, латвийским Эгилсом Левитсом и литовцем Гитанасом Науседой отправились в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в заявлении.
Гитанас Науседа в твиттере написал, что президенты едут в Киев "с сильным сообщением о политической поддержке и военной помощи".
"Литва будет продолжать поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу. Итого к победе!", - подчеркнул он.
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