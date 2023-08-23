Президенты Литвы и Португалии прибыли в Украину

О своем визите в Киев Наусед написал в twitter.

"Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка!" – говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что Литва будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Также, как пишет португальское издание Observador, президент Португалии в 7.30 утра впервые приехал в Украину.

Завтра в День Независимости Украины он встретится с президентом Владимиром Зеленским. А сегодня Марсело Ребелу ди Соза посетит Бучу.

Как пишет CNN, президент подчеркнул, что находится в Киеве, чтобы продлить португальское присутствие и солидарность с Украиной, а также принять участие в праздновании Дня Независимости.

"Цели несколько. Во-первых, это продолжение португальского присутствия. Здесь был премьер-министр, глава Ассамблеи республики, несколько раз министр иностранных дел, теперь приехал президент республики. Португалия демонстрирует свою солидарность во всех сферах", - заявил Марсело Ребелу де Соуза.

Глава государства добавил, что "все, что принципиально – и все принципиально в этот момент – в жизни Украины, принципиально и в жизни Португалии".