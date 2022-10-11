Об этом сообщают на сайте президента Польши.

Совместное заявление утвердили президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Они осудили недавние массированные бомбардировки украинских городов Россией, которые согласно международному праву являются военными преступлениями.

"Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов во всем мире. От имени наших стран требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаки на гражданские объекты", – говорится в совместном заявлении президентов, обнародованном в вторник.

Лидеры государств отметили, что продолжат усилия по привлечению к ответственности виновных в преступлении.

Они также отметили неприемлемость публичных угроз применения ядерного оружия со стороны представителей России.

"В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников", – говорится в заявлении.

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