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Президенты 11 европейских стран требуют от РФ прекратить нападения на гражданские объекты в Украине

11 октября, 2022 вторник
12:46
Мир

Президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки РФ против украинских городов

Об этом сообщают на сайте президента Польши.

Совместное заявление утвердили президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Они осудили недавние массированные бомбардировки украинских городов Россией, которые согласно международному праву являются военными преступлениями.

"Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов во всем мире. От имени наших стран требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаки на гражданские объекты", – говорится в совместном заявлении президентов, обнародованном в вторник.

Лидеры государств отметили, что продолжат усилия по привлечению к ответственности виновных в преступлении.

Они также отметили неприемлемость публичных угроз применения ядерного оружия со стороны представителей России.

"В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников", – говорится в заявлении.

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