Еще одна ху€ая история

Вчера пил чай с другом. Я его называю "серийным предпринимателем".

Он переносит свою бизнес активность из Украины. Ставя на ней крест.

В Украине у него было несколько бизнесов.

Есть производство, услуги, импорт.

Но основное — производство (уже известного в украинском HoReCa продукта). Производство строилось за ссудный капитал и активно развивалось до этого года.

Каждая копейка в обращении важна.

Но сегодня работа предприятия остановлена.

Президенту сообщают, что поступления налогов растут, на самом деле обманывая. Растет сумма не возмещений, которая скапливается в казначействе на счетах.

По цепочке его налоговые накладные заблокированы и уже больше полугода нет возврата НДС.

Денег нет, но есть обязательства – зарплата, кредиты, оплата поставщикам…

И это всего один случай из десятка, которые слышал за последние 1,5 недели.

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Президенту сообщают, что поступления налогов растут, на самом деле обманывая.

Растет сумма не возмещений, которая скапливается в казначействе на счетах.

Вместе с суммой долга перед украинским обескровленным бизнесом.

Что останется от украинской экономики после войны?

Иначе, чем "диверсия против Украины", такую ​​экономическую политику назвать не могу…

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Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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