Президенту врут о поступлении налогов
Президенту сообщают, что поступления налогов растут, на самом деле обманывая. Растет сумма не возмещений, которая скапливается в казначействе на счетах
Еще одна ху€ая история
Вчера пил чай с другом. Я его называю "серийным предпринимателем".
Он переносит свою бизнес активность из Украины. Ставя на ней крест.
В Украине у него было несколько бизнесов.
Есть производство, услуги, импорт.
Но основное — производство (уже известного в украинском HoReCa продукта). Производство строилось за ссудный капитал и активно развивалось до этого года.
Каждая копейка в обращении важна.
Но сегодня работа предприятия остановлена.
Президенту сообщают, что поступления налогов растут, на самом деле обманывая. Растет сумма не возмещений, которая скапливается в казначействе на счетах.
По цепочке его налоговые накладные заблокированы и уже больше полугода нет возврата НДС.
Денег нет, но есть обязательства – зарплата, кредиты, оплата поставщикам…
И это всего один случай из десятка, которые слышал за последние 1,5 недели.
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Президенту сообщают, что поступления налогов растут, на самом деле обманывая.
Растет сумма не возмещений, которая скапливается в казначействе на счетах.
Вместе с суммой долга перед украинским обескровленным бизнесом.
Что останется от украинской экономики после войны?
Иначе, чем "диверсия против Украины", такую экономическую политику назвать не могу…
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Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
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