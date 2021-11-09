Президенту Чили объявили импичмент в связи с расследованием об оффшорах Pandora Papers
Президенту Чили Себастьяну Пиньере объявили об импичменте после того, как появилось расследование об оффшорных активах мировых лидеров Pandora Papers
Об этом сообщает Associated Press .
"Голосование за импичмент собрало минимальные 78 голосов, необходимых в Палате депутатов из 155 членов и состоялось после марафонской 20-часовой сессии Сената. 67 депутатов проголосовали против импичмента, в том числе несколько представителей оппозиции. Другие воздержались или отсутствовали", - говорится.
В "Архиве Пандоры" обнародовали информацию, что один из сыновей Пиньеры пользовался оффшорными компаниями на Виргинских островах. Это он делал, чтобы продать горный проект Доминга, который находился в сособственности всей семьи.
Окончательный платеж за продажу горной фирмы в 2011 году зависел от того, признает ли правительство месторасположение компании природным заповедником. В то время правительство находилось под руководством Пиньеры и не признало заповедника.
Позже в ходе расследований Пиньера заявлял, что не имеет отношения к управлению фирмой и не догадывался, что решения правительства были связаны с ней.
Как отмечается в сообщении, Пиньера вряд ли отстранят от власти. Рассмотрение импичмента будет проводить верхняя палата чилийского парламента. Для отстранения необходимы 29 голосов депутатов, из которых оппозиция занимает всего 24.
- Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Архив Пандоры" из 12 млн документов об оффшорах мировых лидеров и чиновников, среди которых оказался президент Украины Владимир Зеленский.
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