Президенту Чили объявили импичмент в связи с расследованием об оффшорах Pandora Papers

Об этом сообщает Associated Press .

"Голосование за импичмент собрало минимальные 78 голосов, необходимых в Палате депутатов из 155 членов и состоялось после марафонской 20-часовой сессии Сената. 67 депутатов проголосовали против импичмента, в том числе несколько представителей оппозиции. Другие воздержались или отсутствовали", - говорится.

В "Архиве Пандоры" обнародовали информацию, что один из сыновей Пиньеры пользовался оффшорными компаниями на Виргинских островах. Это он делал, чтобы продать горный проект Доминга, который находился в сособственности всей семьи.

Окончательный платеж за продажу горной фирмы в 2011 году зависел от того, признает ли правительство месторасположение компании природным заповедником. В то время правительство находилось под руководством Пиньеры и не признало заповедника.

Позже в ходе расследований Пиньера заявлял, что не имеет отношения к управлению фирмой и не догадывался, что решения правительства были связаны с ней.

Как отмечается в сообщении, Пиньера вряд ли отстранят от власти. Рассмотрение импичмента будет проводить верхняя палата чилийского парламента. Для отстранения необходимы 29 голосов депутатов, из которых оппозиция занимает всего 24.