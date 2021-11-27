Президентский университет: зачем выделять 7,2 млрд грн на новый вуз, если можно использовать эти средства более рационально?

Об этом говорится в специальном сюжете журналиста Олега Манчуры для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

На сайте Министерства образования и науки Украины говорится, что проект "Президентский университет" должен начать образцовую модель инновационного образовательно-научного хаба путем создания современного учреждения благодаря концентрации лучших материальных и человеческих ресурсов страны. При этом формат проекта позволит выявить и преодолеть ограничения для эффективной деятельности высшего образования, внести, при необходимости, изменения в нормативно-правовые акты, устанавливающие основные правовые, организационные, финансовые основы функционирования и развития системы высшего образования, в сфере научной, научно- технической и инновационной деятельности

По информации от власти, президентский университет будет готовить специалистов по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации.

Строительство начнут уже в следующем году, а обучение начнется 1 октября 2023 года. Первый набор – 120 студентов, по 20 на каждое из 6 направлений. Уже через 5 лет их должно стать 600, а максимальное количество – 2 500 студентов. И все это обойдется в 7,2 миллиарда гривен.

И вот то ли 120, то ли 600 или даже 2 500 студентов должны перевернуть Украину вверх дном.

"Он продуцирует инновации, знания, которые потом будут увеличивать ВВП нашей страны и делать такой стремительный толчок, чтобы страна развивалась", - заявила народная депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

Как отмечает лично министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет: “Президентский университет – это точка перезагрузки в системе высшего образования, которая позволит преподавателям и студентам формировать собственную образовательную траекторию, пользоваться дуальной формой образования, уделять внимание коммерциализации научных исследований и способности зарабатывать роялти собственным интеллектом”.

По мнению же экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, Сергей Шкарлет, как известный плагиатор, человек без, на самом деле, никаких научных степеней может рассказывать все, что угодно, просто как солдат президента. Что ему сказали, он то и выполняет.

“Шкарлетту сказали: говорим об университете, так он и говорит об университете. Кубраков рассказывает о государственной авиационной компании, еще кто-то там рассказывает о спутнике, который должен был полететь на День Независимости, не полетел. Другой рассказывает о миллиарде деревьев. У каждого свой рассказ”, – считает министр инфраструктуры 2016-2019 гг. Владимир Омелян.

В свою очередь народный депутат от Европейской солидарности Ростислав Павленко заметил: “Знаете, мы видим разные инициативы Владимира Зеленского, одни из них такие полубезвредные, как например про миллиард деревьев, просто фраза, которая вызывает смех. А эта, к сожалению, ее нельзя назвать такой безвредной, потому что мы уже видим попытки даже где-то ввести ее в бюджет и она, к сожалению, просто демотивирует педагогов”.

Да, возможно мнение оппозиционеров Владимира Омеляна и Ростислава Павленко для кого-то предвзято. Но бывшая министр образования в первом правительстве президента Владимира Зеленского точно говорит правду?

“Это больше выглядит как красивая пиар-обертка, чем системная поддержка сферы образования. И многим людям это напоминает "больницу будущего" - так и не построенный проект", - отметила министр образования и науки Украины в 2019-2020 годах Анна Новосад.

Министр образования и науки в 2016-2019 годах Лилия Гриневич в свою очередь отмечает, что обычно ведущие университеты в мире строятся вокруг научных школ, а научные школы создаются не по волшебству и даже не за большие деньги.

По мнению экс-министра, значительно продуктивнее была бы идея усилить наши лучшие научные школы, университеты, чтобы они имели шансы выйти в мировые рейтинги.

Согласно рейтингу QS World University Rankings за 2021/22 учебные годы топ-5 университетов мира:

1. Массачусетский технологический институт (США)

2. Оксфордский университет (Великобритания)

3. Стэнфордский (США) и Кембриджский (Великобритания) университеты

5. Гарвардский университет (США)

Из украинских вузов в этом рейтинге:

Харьковский Национальный университет им. В. Н. Каразина (категория 511–520);

Киевский Национальный университет им. Шевченко (601-650);

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (651-700);

НТУУ "Киевский политехнический институт имени И.И. Сикорского" (701-750).

Сумской государственный университет (701-750);

Национальный университет "Львовская политехника" (801-1000);

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (1001-1200);

Львовский национальный университет имени И.Я. Франко (1001-1200).

Могут ли наши университеты подняться выше, хотя бы в первую сотню? Имеют ли потенциал?

КБ "Южное" - там где когда-то производили ракету "Сатана" - наш технологический бриллиант. Только 7 стран мира могут вывести на орбиту спутник. Среди них – Украина. Некоторые объекты NASA заказывает только в Днепре. А главный научный партнер КБ "Южное" – Киевский политехнический институт.

В лабораториях Киевского политехнического института был изобретен термостойкий сплав, который выдержит 1200-1600 градусов. Это армированные металлы – из керамики и титана.

В это сложно поверить, но космические вещи делают в КПИ. Но их бы не было без денег КБ "Южное". А где здесь государство? А оно создаст инкубатор для 120 человек за 7 млрд грн. Еще один университет – к уже существующим трем сотням. Просто этот будет суперэлитный, супердорогой, потому что с лейблой "президентский".

Директор аналитического центра Cedos Иван Вербицкий считает, что университет Зеленского станет "игрушкой", что будет давать качественное образование для незначительного количества украинцев, вместо того чтобы делать его доступным для всех.

В 2021 году весь бюджет образования составил 140 миллиардов гривен. Таким образом, ₴7 млрд только на один президентский университет, это 5% от всех образовательных расходов – только на одно заведение.

На всю научную деятельность в этом году предусмотрено 824,8 млн грн. На гранты Национального фонда исследований – 732,8 млн грн. В поддержку экспериментальных разработок в учреждениях высшего образования – 100 млн грн.

Все эти цифры – сотни миллионов и миллиарды – выглядят как малопонятное, пока не начать сравнивать. Один университет Зеленского – это как дать военным, не имеющим собственного жилья по 3 квартиры. Это более половины всего годового бюджета Министерства культуры и информационной политики Украины.