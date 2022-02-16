Президентский дворец в Словакии подсветили желто-голубыми цветами ко Дню единения в Украине
В среду, 16 февраля, ко Дню единения в Украине Президентский дворец в Словакии подсветили цветами украинского государственного флага
Об этом в Twitter сообщила президент Словакии Зузана Чапутова.
"Когда в Украине отмечают День единения, Президентский дворец подсветили желто-голубыми цветами в знак поддержки нашего соседа", - написала Чапутова.
Президент отметила, что символы важны. Чапутова также добавила, что сильнее нас делает единство и решительность отстаивать демократию и свободу.
- Напомним, ранее Владимир Зеленский издал указ, согласно которому 16 февраля в Украине впервые отмечают День единения. Также президент запустил в соцсетях флешмоб #UA вместе и призвал пользователей участвовать в инициативе.
- В Луцке в честь Дня единения развернули 200-метровый флаг Украины.
- Также 16 февраля в 12:40 из Рахова Закарпатской области в Мариуполь Донецкой области отправился поезд единения, которое провезет Государственный Флаг Украины через 12 областей Украины , флаг подпишут на всех 15 остановках.
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