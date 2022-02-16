Президентский дворец в Словакии подсветили желто-голубыми цветами ко Дню единения в Украине

Об этом в Twitter сообщила президент Словакии Зузана Чапутова.



"Когда в Украине отмечают День единения, Президентский дворец подсветили желто-голубыми цветами в знак поддержки нашего соседа", - написала Чапутова.



Президент отметила, что символы важны. Чапутова также добавила, что сильнее нас делает единство и решительность отстаивать демократию и свободу.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb