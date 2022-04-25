Президентские выборы во Франции: в городах вспыхнули митинги

Об этом сообщает Reuters .

После оглашения предварительных результатов второго тура выборов президента Франции начались акции протеста. Полиция пыталась разогнать толпу, собравшуюся в центральном районе Парижа Шатле.



Также сообщается о массовых беспорядках в Ренне, Лионе, Тулузе и Нанте.



В период между первым и вторым туром студенты протестовали у парижской Сорбонны и других университетов, выражая разочарование предлагаемым выбором.

Согласно результатам экзит-полов, действующий президент Эмманюэль Макрон переизбран президентом Французской Республики.