Президентские выборы во Франции: в городах вспыхнули митинги
После второго тура выборов президента в ряде городов Франции начались массовые беспорядки
Об этом сообщает Reuters .
После оглашения предварительных результатов второго тура выборов президента Франции начались акции протеста. Полиция пыталась разогнать толпу, собравшуюся в центральном районе Парижа Шатле.
Также сообщается о массовых беспорядках в Ренне, Лионе, Тулузе и Нанте.
В период между первым и вторым туром студенты протестовали у парижской Сорбонны и других университетов, выражая разочарование предлагаемым выбором.
- Согласно результатам экзит-полов, действующий президент Эмманюэль Макрон переизбран президентом Французской Республики.
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