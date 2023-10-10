Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Президентские выборы в РФ: британская разведка рассказала, чего ждать от избирательной кампании Путина

Президентские выборы в РФ: британская разведка рассказала, чего ждать от избирательной кампании Путина

10 октября, 2023 вторник
09:31
Мир

Несмотря на то, что действующий президент РФ Владимир Путин официально не объявил о своем участии в выборах 2024 года, его избирательная кампания начнется в ноябре. Акцентом в ней будет Россия как государство, нуждающееся в защите. В то же время, до выборов Путин вряд ли объявит еще одну мобилизацию

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

Президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет почти наверняка баллотироваться снова, несмотря на то, что он еще публично не объявил о своем намерении сделать это.

Британская разведка предполагает, что избирательная кампания Путина неофициально начнется в ноябре 2023 года.

"Хотя выборы в России подвергаются вмешательству и контролю со стороны Кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации", - подчеркивают в минобороны Британии.

Там также отмечают, что избирательная кампания Путина будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов - нарратив, который часто используют для оправдания действий государства и консолидации власти Путиным.

"Во время подготовки к выборам Кремль будет почти наверняка пытаться минимизировать непопулярные политические шаги. Поэтому очень маловероятно, что любая дальнейшая волна мобилизации будет реализована до президентских выборов в марте 2024 года", - добавляют в британской разведке.

Президентские выборы в РФ: что известно

В январе сообщалось, что Кремль приступил к подготовке к выборам 2024 года при участии действующего президента России Владимира Путина. Принятые в 2020 году поправки к Конституции "обнулили" президентские сроки Путина и дали возможность баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов.

Однако с тех пор Путин официально не объявлял о своем участии в президентских выборах.

Позже стало известно, что в Кремле определились с кандидатами, конкурирующими с действующим российским диктатором на президентских выборах. Основной критерий – возраст не моложе 50 лет.

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков оценил текущий рейтинг руководителя России настолько сильным, что тот позволит Владимиру Путину одержать победу на очередных президентских выборах.

Аналитики американского Института изучения войны считают , что Путин планирует объявить свою президентскую кампанию в ноябре 2023 года, минимально упоминая о войне в Украине.

8 октября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свой сценарий президентских выборов в России: по его мнению, их отменят до окончания так называемой СВО или провести их с одним кандидатом - Владимиром Путиным.

Россия
Владимир Путин
выборы президента
мобилизация
Война с Россией
Великобритания
Читайте также:
8 октября, 2023 воскресенье
С помощью бойцов из Новой Зеландии десант ГУР высаживался в Энергодаре, чтобы освободить Запорожскую АЭС
полковник Йонатан Штайнберг
8 октября, 2023 воскресенье
В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"
8 октября, 2023 воскресенье
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал событие, после которого поражение России станет неизбежным
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 октября
11:27
РФ за сутки обстреляла 6 населенных пунктов Донбасса: погиб человек, еще четыре ранены
11:20
Нельзя путать ХАМАС с палестинским населением: МИД Испании о предложении остановки помощи Палестине
11:13
Открытие э-деклараций чиновников: Зеленский подписал закон
11:07
Сироп от кашля
Сироп от кашля привел к смерти около 300 детей в некоторых странах. В чем именно кроется опасность
11:04
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Важность Токмакского направления для контрнаступления ВСУ и сдерживания врага возле Марьинки: Згурец о ситуации на фронте
10:54
Обновлено
В Красном Кресте заявили, что у них нет проверенной информации, могут ли люди эвакуироваться из Газы через Египет
10:53
В Запорожье задержали двух женщин, подозреваемых в передаче врагу личных данных бойцов ВСУ
10:51
Нефть дешевеет из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
10:46
Рамзан Кадыров
Кадыров заявил, что готов отправить "миротворческую миссию" в Палестину
10:45
OPINION
Терроризм – это не ответ. Молюсь, чтобы Израиль имел свободу и мир
10:41
Зеленский прибыл в Бухарест и планирует встретиться с президентом Румынии: что будут обсуждать
10:30
США заявили, что не будут вводить свои войска в Израиль
10:26
Готовились более года: в руководстве ХАМАСа озвучили подробности нападения на Израиль.
10:24
РФ вывела в Черное море 2 подводных ракетоносителя с общим залпом 8 "калибров"
10:17
Система "Шлях" до сих пор не интегрирована с реестрами пограничников
10:02
Netflix сообщил дату выхода финального сезона сериала "Корона"
09:53
Инфографика
Курс валют на 10 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
09:50
Wi-Fi
В Луганской области оккупанты планируют разрешить жителям доступ к Wi-Fi только после идентификации личности, - ОВА
09:43
Израиль отдал приказ закрыть ключевое газовое месторождение: цены на газ в Европе могут возрасти
09:31
POLITDATA: НАПК открыло доступ к Реестру отчетности политпартий
09:14
Оккупанты утром обстреляли Харьковщину: пострадали трое гражданских
09:06
Обновлено
Премию Вацлава Гавела по правам человека получил турецкий правозащитник. Анкара раскритиковала решение
08:57
Обзор
ХАМАС сделал подарок Путину, война в Украине ощущается даже в Арктике. Акценты мировых СМИ 10 октября
08:41
Тайвань запустил в космос первый метеорологический спутник собственного производства
08:40
Обновлено
Ночная атака на Украину: вражеские "шахеды" и авиация терроризировали юг и восток страны
08:19
Эксклюзив
Оккупанты расширяют автомобильный путь между Новоазовском и Мариуполем - готовят "подушку" для железной дороги, - Андрющенко
08:15
"Это военное преступление и незаконное коллективное наказание": Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа
08:05
Обновлено
Силы обороны уничтожили 27 из 36 "шахедов", атаковавших Украину ночью
08:00
Обновлено
Силы обороны за сутки отразили почти 40 вражеских атак по всем направлениям фронта, - Генштаб
07:43
Россия организовала похищение украинских детей из-за "гуманитарных миссий", - Андрющенко
07:26
Эксклюзив
Нелегальные пассажирские автоперевозчики выигрывают 9 из 10 дел в судах
07:03
Интервью
Как избавиться от старых маршруток и почему система "Шлях" уязвима для манипуляций. Большой разговор "Эспрессо" с главой Укртрансбезопасности
07:00
Белый дом осветили синим и белым в знак поддержки Израиля
06:57
"Деяния ХАМАСа не имеют оправдания": США, Франция, Германия, Италия и Британия поддержали Израиль в совместном заявлении
06:35
Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран Альянса увеличить и ускорить оказание поддержки Украине
06:31
В ISW подтвердили, что РФ движется к отзыву ратификации договора о запрете ядерных испытаний
05:59
Советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS
05:37
Племянник Кеннеди объявил об участии в выборах президента США в качестве независимого кандидата
04:40
МКС
Очередная авария РФ в космосе: из российского модуля на МКС начал вытекать охладитель
04:12
Израиль Палестина
Президент Палестины, несмотря на войну с Израилем, планирует визит в Россию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV