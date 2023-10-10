Президентские выборы в РФ: британская разведка рассказала, чего ждать от избирательной кампании Путина

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

Президентские выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет почти наверняка баллотироваться снова, несмотря на то, что он еще публично не объявил о своем намерении сделать это.



Британская разведка предполагает, что избирательная кампания Путина неофициально начнется в ноябре 2023 года.



"Хотя выборы в России подвергаются вмешательству и контролю со стороны Кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации", - подчеркивают в минобороны Британии.



Там также отмечают, что избирательная кампания Путина будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, нуждающейся в защите от внешних врагов - нарратив, который часто используют для оправдания действий государства и консолидации власти Путиным.



"Во время подготовки к выборам Кремль будет почти наверняка пытаться минимизировать непопулярные политические шаги. Поэтому очень маловероятно, что любая дальнейшая волна мобилизации будет реализована до президентских выборов в марте 2024 года", - добавляют в британской разведке.

Президентские выборы в РФ: что известно

В январе сообщалось, что Кремль приступил к подготовке к выборам 2024 года при участии действующего президента России Владимира Путина. Принятые в 2020 году поправки к Конституции "обнулили" президентские сроки Путина и дали возможность баллотироваться в президенты на выборах 2024 и 2030 годов.

Однако с тех пор Путин официально не объявлял о своем участии в президентских выборах.

Позже стало известно, что в Кремле определились с кандидатами, конкурирующими с действующим российским диктатором на президентских выборах. Основной критерий – возраст не моложе 50 лет.

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков оценил текущий рейтинг руководителя России настолько сильным, что тот позволит Владимиру Путину одержать победу на очередных президентских выборах.

Аналитики американского Института изучения войны считают , что Путин планирует объявить свою президентскую кампанию в ноябре 2023 года, минимально упоминая о войне в Украине.

8 октября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свой сценарий президентских выборов в России: по его мнению, их отменят до окончания так называемой СВО или провести их с одним кандидатом - Владимиром Путиным.