Президентские выборы в Черногории: во второй тур прошли проевропейские кандидаты
19 марта в Черногории прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли действующий президент Мило Джуканович и кандидат от движения "Европа сейчас" Яков Милатович
Об этом сообщает Радио Свобода и черногорский национальный вещатель RTCG .
В первом туре президентских выборов в Черногории ни один из семи кандидатов не набрал большей части голосов. Так что будет второй тур. В него вошли действующий президент Мило Джуканович (с 35,3% голосов) и кандидат от движения "Европа сейчас" Яков Милатович (29,2% голосов).
Однако кандидат просербско-пророссийского блока Андрея Мандич набрал всего 19,3% голосов.
В общей сложности на президентских выборах в Черногории проголосовало около 344,7 тыс. избирателей, или 63,6%.
Второй тур должен пройти 2 апреля.
- В воскресенье, 19 марта, в Черногории прошел первый тур президентских выборов. На еще один пятилетний срок претендовал нынешний глава государства Мило Джуканович – он занимает высокие политические посты в стране в течение 33 лет. Его главными оппонентами были Андрей Мандич, глава Демократической партии, выступающей за более тесные связи с Сербией и Россией и Яков Милатович, прозападный экономист и заместитель председателя движения "Европа сейчас".
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