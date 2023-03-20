Об этом сообщает Радио Свобода и черногорский национальный вещатель RTCG .

В первом туре президентских выборов в Черногории ни один из семи кандидатов не набрал большей части голосов. Так что будет второй тур. В него вошли действующий президент Мило Джуканович (с 35,3% голосов) и кандидат от движения "Европа сейчас" Яков Милатович (29,2% голосов).

Однако кандидат просербско-пророссийского блока Андрея Мандич набрал всего 19,3% голосов.

В общей сложности на президентских выборах в Черногории проголосовало около 344,7 тыс. избирателей, или 63,6%.

Второй тур должен пройти 2 апреля.