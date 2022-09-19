Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"На днях в Лондоне проходила церемония прощания с Королевой Елизаветой II. Украина почтила ее память на высоком уровне - присутствовали Премьер-министр Украины и первая леди. Среди миллионов людей, которые пришли попрощаться с Ее Величеством, было и много украинцев. Я спасибо всем украинцам в Соединенном Королевстве, кто показал в этот скорбный момент нашим британским друзьям, что Украина – рядом с ними", – сказал Зеленский.

Также в своем твиттере первая леди Елена Зеленская поблагодарила королеву Елизавету II.

"Большая честь для меня присутствовать от имени украинцев на прощании с Ее Величеством королевой Елизаветой II. Ее внимание к Украине было важным сигналом поддержки. Она желала нам лучших времен и разделяла наше стремление к свободе. С глубокой благодарностью мы будем всегда помнить об этом. ", – написала Зеленская.

8 сентября 2022 года скончалась королева Елизавета II. Она правила Великобританией 70 лет.

На церемонии похорон к королю Чарльзу III обратилась украинка и поблагодарила его за поддержку Украины.

Представителей России, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны королевы.

13 сентября стало известно, что завещание королевы Елизаветы II будет засекретено по меньшей мере на 90 лет.

Среди 500 высокопоставленных гостей на похоронах Елизаветы II присутствуют первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль. В воскресенье они почтили королеву в Вестминстер-холле.

В Великобритании сегодня, 19 сентября, проходили похороны королевы Елизаветы II.

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