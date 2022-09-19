Президентские супруги Зеленские поблагодарили покойную королю Елизавету II за поддержку Украины
Владимир и Елена Зеленские поблагодарили покойную королю Великобритании Елизавету II за поддержку Украины
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"На днях в Лондоне проходила церемония прощания с Королевой Елизаветой II. Украина почтила ее память на высоком уровне - присутствовали Премьер-министр Украины и первая леди. Среди миллионов людей, которые пришли попрощаться с Ее Величеством, было и много украинцев. Я спасибо всем украинцам в Соединенном Королевстве, кто показал в этот скорбный момент нашим британским друзьям, что Украина – рядом с ними", – сказал Зеленский.
Также в своем твиттере первая леди Елена Зеленская поблагодарила королеву Елизавету II.
"Большая честь для меня присутствовать от имени украинцев на прощании с Ее Величеством королевой Елизаветой II. Ее внимание к Украине было важным сигналом поддержки. Она желала нам лучших времен и разделяла наше стремление к свободе. С глубокой благодарностью мы будем всегда помнить об этом. ", – написала Зеленская.
- 8 сентября 2022 года скончалась королева Елизавета II. Она правила Великобританией 70 лет.
- На церемонии похорон к королю Чарльзу III обратилась украинка и поблагодарила его за поддержку Украины.
- Представителей России, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны королевы.
- 13 сентября стало известно, что завещание королевы Елизаветы II будет засекретено по меньшей мере на 90 лет.
- Среди 500 высокопоставленных гостей на похоронах Елизаветы II присутствуют первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль. В воскресенье они почтили королеву в Вестминстер-холле.
- В Великобритании сегодня, 19 сентября, проходили похороны королевы Елизаветы II.
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